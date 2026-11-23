曾在Disney+韓劇《殺人者的購物中心》飾演「把信」一角的南韓男演員金民，19日在江原道高城郡拍完戲返回住宿地點時，意外發現附近起火，原本只有5坪的燃燒範圍，短短5分鐘就暴增至50坪。他見狀立刻停車，與度假村員工拿起滅火器衝往現場，冒著濃煙協助控制火勢，過程中連身上的外套都被燒焦，所幸沒有受到嚴重傷害。

綜合報道，當時金民在江原道高城郡剛完成拍攝工作，搭車返回住宿地點途中，發現附近發生火災。金民當時見火勢不大，報警後就離開，但他隨即察覺火勢不對勁，決定先將車輛停下，親自趕往起火現場查看。當時現場已經被大量濃煙籠罩，能見度相當低，金民將毛巾沾濕摀住口鼻後，持續協助附近居民早期的滅火工作，阻止火勢蔓延。然而火勢比想像中猛烈，過程中他穿著的羽絨外套甚至有部分被燒焦，幸未造成燒燙傷等嚴重傷勢。有傳媒取得圖片顯示，火勢的最初蔓延時金民協助救火。期後消防員到場，滅火行動結束後，金民與居民擁抱，表達了他們的感激之情。