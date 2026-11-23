美國偽抗癌網紅籌20萬美元醫藥費被捕 丈夫蒙在鼓裡多年

美國馬里蘭州一名34歲女子Alexandra Thomas因涉嫌長期詐騙被警方逮捕。這名網紅謊稱罹患癌症達十年之久，不僅欺瞞丈夫Gavin Hannan，更藉此向外界募得超過20萬美元（約15.7萬港元）善款。本月初被警方以2項竊盜罪名起訴，目前羈押候審，禁止保釋，下次出庭日期訂於12月2日。 案件的關鍵人物是Alexandra Thomas的36歲丈夫Gavin Hannan。他於10月向法院提出婚姻無效申請，並在申請書中詳細揭露妻子涉嫌長年詐騙的內幕，成為此案曝光的導火線。 2014年起自稱患罕見血癌及非霍奇金淋巴瘤

Gavin Hannan在申請書中指控Alexandra Thomas自2014年起便建立網誌，以「抗癌網紅」自居。 Alexandra Thomas聲稱自己先後罹患罕見血癌與非霍奇金淋巴瘤（Non-Hodgkin Lymphoma），並宣稱是某項臨床試驗22名患者中唯一的倖存者。 婚後她每月多次以赴美國國家衛生研究院（NIH）接受治療、進行切片檢查為由離家數日，行蹤成謎。Gavin Hannan表示，他甚至因此放棄生兒育女的夢想，並在新冠疫情期間搬離曾共同居住的住所，只為保護他以為免疫力欠佳的妻子。

涉盜用病人相片 記者Nancy Moscatiello調查發現，Alexandra Thomas所稱的主診醫生的紀錄中，並無她求診的資料。更令人震驚的是，她涉嫌盜用真實癌症患者的照片，並偽裝出席癌症病友相關活動。 Gavin Hannan代表律師Lisa Manfreda表示，「這段經歷對Gavin Hannan和所有被影響的親友來說極為煎熬。」Alexandra Thomas的姊姊與姊夫則發表聲明，表示逮捕Alexandra Thomas是「邁向究責的重要一步」，並盼望數百名捐款人能獲得應有的賠償。 募款平台GoFundMe已就此案展開調查，並發表聲明強調，絕不容忍濫用平台及捐款人善心的行為。該平台表示將積極處理此案，保護使用者權益。