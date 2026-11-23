北韓領袖金正恩表示，北韓面臨的安全局勢和東亞地區政治軍事環境，迫切要求擁有可保證足夠的安全感和牢靠的和平實力和能力。和平、發展、繁榮是北韓對外政策的核心價值觀，北韓不追求霸權，也不追求擴張。

接受各國大使遞交國書

北韓官方朝中社報道，金正恩周日（22日）在勞動黨中央委員會本部大樓接受印尼、瑞典、越南、俄羅斯、巴西、捷克、印度、菲律賓、泰國和孟加拉等10國駐朝新任大使呈遞的國書。他指，世界面對全球性安保機制不穩定危機和政治及經濟混亂的現象，為錯綜複雜的全盤國際形勢增添了可變性和不可預測性，亦導致世界對主權和安全的認識發生重大變化。

金正恩指出，如果將自身單方面利益置於國際法之上，嚴重危害他國主權和安全利益，把自己狹隘的價值觀強加於他方的勢力仍然存在，世界就永遠得不到真正的安寧。他又提到，強權及強迫與北韓的對外政策毫無關聯，北韓只是不贊成那些企圖限制和遏制主權國家自主權利和發展權的行為，北韓無比珍視和平，認為有責任保障地區安全。維護國際正義與和平，嚮往進步與發展，謀求友誼與和睦，是北韓堅定不移的對外政策立場。