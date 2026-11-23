綜合報道，其實《GTA6》遊戲封面早於今年6月已經公布，多明尼加裔的美國紐約模特兒Sabii Garcia於上周五(20日)在社交平台Instagram(IG)揭露「我就是《GTA 6》的封面模特兒！(真不敢相信我終於能說出口了，哈哈)」遊戲封面中那位穿著綠色上衣的辣妹，就是以她為原型設計。Rockstar Games選角總監Cali Elizabeth Moore亦證明屬實。

遊戲大作《GTA6》上市首日全球銷量就達到2,458萬套，不但遊戲內容引發熱烈討論，就連遊戲封面上的辣妹都令人好奇原型是誰？部分人就認為是人工智能生生，答案終於揭曉！

Sabii：這將是我永遠珍藏的回憶

Sabii興奮表示：「這個秘密我藏了1年多，終於可以跟大家分享了！」她續說，從擔任《GTA6》封面圖的參考模特兒，到看到最終成品，一切感覺是那麼的不真實，「感謝上帝賜予這份恩典！感謝那個超棒的團隊給我這個機會！特別感謝Cali找到了我。」並指這將是她會永遠珍藏的回憶。