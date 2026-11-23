綜合韓聯社、《NewsPim》及南韓媒體報道，爭議源於人工智能（AI）技術日益普及，南韓當局擔憂考生利用智能眼鏡、微型攝影機等電子設備作弊，因此研究防作弊措施，但在考試前數日接連改變規定，引發考生、家長及第一線監考人員不滿。

南韓2027學年度大學修學能力試驗（CSAT，俗稱南韓高考）日前爆發防止作弊措施混亂爭議，教育部長崔教振（최교진）昨日（11月22日）宣布請辭，為考試準備不周及政策失誤負責。總統李在明隨後迅速批准辭呈，崔教振上任約1年2個月即卸任。

教育部原先將防範重點放在智能眼鏡，直到11月15日傳出有人在稅務師考試中利用微型攝影機及AI作弊後，才臨時擴大防範措施。至考試前兩天，政府宣布增派約8,400名監考及職員，並要求在考生衣服鈕扣上貼標籤，以防止藏匿微型攝影設備。考試前一天，更臨時修改攜帶文具規定，禁止考生攜帶部分原本獲准使用的文具，造成考場準備工作大亂。

曾表示無把握杜絕AI作弊

早前11月16日國會教育委員會會議上，崔教振被到是否有信心百分之百查獲AI作弊時，竟表示自己沒有把握，還以年紀為由解釋，引發外界質疑教育部的應變能力及防弊措施是否足夠。

崔教振昨日透過教育部發表聲明表示，考試準備期間在最後關頭多次變更措施，造成考生及各方面不便，雖然在各界協助下考試順利結束，但身為主管部會首長，無法迴避事前準備不足的批評，因此對此深感責任重大，決定請辭。

李在明隨即接受辭呈，青瓦台表示，新任教育部長人選將依照程序進行遴選，並指示國務總理韓成淑妥善處理高考後續事宜。教育部則將繼續處理作弊案件審議及考生申訴，程序預計在12月11日公布考試成績前完成。