《GTA 6》最受討論彩蛋之一，是一隻會騎水上摩托車的「狗狗救生員」，於現實中啟發自美國佛羅里達州一隻真實的特技黃金獵犬Loosy

萬眾期待遊戲大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6）正式推出，全球玩家隨即投入其中。一如系列過往作品，《GTA 6》亦有大量驚喜細節，其中最受討論彩蛋之一，是一隻會騎水上摩托車的「狗狗救生員」，原來這並非遊戲公司Rockstar憑空創作，而是於現實中的確有原型。

當玩家在外海跳船游向外海時，該隻穿救生衣、戴護目鏡的狗狗「Cool Dog」就會騎著水上摩托車前來救援，牠把兩隻前腳搭在操縱手把上，把主角載回一個島，島上岸邊亦有其他狗狗，助玩家尋找藏有1200美元的寶物。

眼尖網民指這個彩蛋啟發自美國佛羅里達州一隻真實的特技黃金獵犬Loosy，早在遊戲上市前就已經是網紅小狗。牠的主人Eddie Inch熱愛水上運動，曾經帶Loosy一同出海，自己踩著噴射飛行板，Loosy則戴著護目鏡，坐在後方被拖行的水上摩托車上，與遊戲版本造型如出一轍。Eddie曾表示，Loosy並非只是陪伴自己兜風，牠本身也十分享受這些活動。「我們一玩就是好幾個小時。只要坐上水上摩托車，牠就會全神貫注，簡直不可思議。」