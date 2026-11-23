黑客對美國港口及貨輪發動的網絡攻擊持續升級，每天試圖入侵多達數千次，以擾亂全球貿易命脈為目的。這些手法日益精密的攻擊者，包括網絡犯罪集團及敵對國家相關的黑客組織。
英國《金融時報》報道，最近幾個月，鎖定港口、運油輪和航運巨頭的入侵事件接連發生，攻擊急增，亦暴露了支撐國際貿易的網絡系統老舊，存在漏洞。
德州科珀斯克里斯蒂港(Port of Corpus Christi)是美國最大的原油出口門戶，每天出口約230萬桶原油。港口營運當局表示，黑客每天試探系統數百次甚至數千次，企圖滲透網絡並誘騙員工交出存取權限。專家認為，伊朗、北韓和中國等國家都跟鎖定航運基建設施的黑客行動有關，而這些黑客組織通常透過第三國發動攻擊。
美國最近幾周接連發生全美航空交通停擺、摩根大通銀行系統故障，以及微軟Outlook服務中斷近24小時等科技當機事件，雖然都未證實與網攻有關，但凸顯在AI快速進步下，黑客找出並利用漏洞的速度，可能遠比企業做出反應的速度更快。
科珀斯克里斯蒂港行政總裁布里頓(Kent Britton)表示，試圖入侵的網攻已激增到每天「數百次甚至數千次」，來自「已知惡意行為者」的國家和組織，專挑知名度高的目標下手。布里頓並未具體說明的攻擊者身份，僅指出「他們不斷試探我們的系統，設法找出漏洞。有了AI之後，情況更加複雜」。
這項網攻威脅正在全美蔓延，美國海岸衛隊去年通報的海事網絡安全事件增加17%，今年8月也和聯邦調查局(FBI)合作調查2艘開往美國的油輪遭網攻事件。
這2艘油輪當時正從地中海運載原油和液化石油氣，前往德州加爾維斯敦(Galveston)途中，在直布羅陀海峽附近遭黑客入侵。調查人員尚未公布入侵者身份。
黑客一旦攻破港口，恐癱瘓貿易、打亂能源出口，甚至危及海上人命安全。北卡羅來納州港務局今年8月表示，資訊系統遭「外部行為者」發動網攻。雖然1天後便控制住局勢，但港口閘口開放時間被迫延後，港口也須改由人工操作。
洛杉磯港表示，今年8月共擋下1.2億次攻擊，幾乎是2023年單月平均的2倍，攻擊手法包括自動化入侵網絡、竊取密碼和安裝惡意程式等。
各港口正採取行動保護航道安全。作為消費品、農產品和煤炭重要樞紐的弗吉尼亞港表示，網攻威脅現在「因AI興起而更加嚴峻」，港方正大舉投資資訊安全團隊，員工每月受訓並跟海岸衛隊進行聯合演練。
4年前，科珀斯克里斯蒂港還未聘請專責的資訊安全人員，如今即將聘請第4人。港方還有約50名警員組成的警察部門及海上巡防單位。布里頓表示，萬一網攻突破防線，港方也備有非數碼化的應變計劃。例如，緊急情況下，拖船可護送船隻通過部分航道，港務長辦公室可用雙向無線電對講機、望遠鏡、紙本紀錄，甚至手勢信號來指揮船舶交通。