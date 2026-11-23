黑客對美國港口及貨輪發動的網絡攻擊持續升級，每天試圖入侵多達數千次，以擾亂全球貿易命脈為目的。這些手法日益精密的攻擊者，包括網絡犯罪集團及敵對國家相關的黑客組織。

英國《金融時報》報道，最近幾個月，鎖定港口、運油輪和航運巨頭的入侵事件接連發生，攻擊急增，亦暴露了支撐國際貿易的網絡系統老舊，存在漏洞。

德州科珀斯克里斯蒂港(Port of Corpus Christi)是美國最大的原油出口門戶，每天出口約230萬桶原油。港口營運當局表示，黑客每天試探系統數百次甚至數千次，企圖滲透網絡並誘騙員工交出存取權限。專家認為，伊朗、北韓和中國等國家都跟鎖定航運基建設施的黑客行動有關，而這些黑客組織通常透過第三國發動攻擊。