美國紐約議員Jordan J.G. Wright在市長曼達尼（Zohran Mamdani）記者會上貶眼的影片近日在X瘋傳。32歲的他因眼球瞬間變白又恢復原狀，引發網友熱議，甚至有人懷疑他是偽裝成人類的「蜥蜴人」，還有人聯想到外星人混入政府的陰謀論。當事人出面澄清，強調自己當然是人類，並直言不知道影片中的眼睛發生了甚麼事。
眼球瞬間變白又恢復原狀
事件發生於11月20日，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在市政廳舉行記者會，公布計畫於2032年前關閉萊克斯島（Rikers Island）監獄。當時站在曼達尼身後的紐約州民主黨眾議員Jordan J.G. Wright，被拍到先露出微笑，隨後瞳孔一瞬間變白，如同爬蟲類眨眼一般，經網友截取後影片迅速在X流傳。
影片引發大量網友揣測，有人聲稱這是蜥蜴人眨眼的方式，甚至懷疑外星生物早已偽裝成人類、混入政治圈。一名網友形容，外星人似乎已經不再刻意隱藏身分，相關陰謀論也延伸至Reddit等網路論壇。
面對網路傳言，現年32歲的Jordan J.G. Wright向表示：「我完全不知道那段影片發生了甚麼事，我真的不清楚。」他強調自己當然是人類，並以自身推動的政策作為回應，包括爭取400萬美元經費，協助哈林區（Harlem）WE ACT環境正義中心建設。他也表示，自己無法評論任何爬蟲類或外星人的說法。
11月連任成功
Jordan J.G. Wright代表曼哈頓第70選區，涵蓋哈林區部分地區，並於今年11月成功連任。
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'REPTILIAN' Jordan Wright RESPONDS to CONSPIRACY THEORIES after VIRAL VIDEO shows his eyes 'SHIFTING': 'Obviously, I'M A HUMAN BEING' Tells NYP he has 'NO IDEA' what was going on in the video — 'REALLY NOT SURE' https://t.co/JN4henU5qU— RT (@RT_com) November 22, 2026