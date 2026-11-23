紐約議員Jordan J.G. Wright貶眼被傳為「蜥蜴人」 無奈澄清：我是人類（有片）

美國紐約議員Jordan J.G. Wright在市長曼達尼（Zohran Mamdani）記者會上貶眼的影片近日在X瘋傳。32歲的他因眼球瞬間變白又恢復原狀，引發網友熱議，甚至有人懷疑他是偽裝成人類的「蜥蜴人」，還有人聯想到外星人混入政府的陰謀論。當事人出面澄清，強調自己當然是人類，並直言不知道影片中的眼睛發生了甚麼事。

眼球瞬間變白又恢復原狀

事件發生於11月20日，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在市政廳舉行記者會，公布計畫於2032年前關閉萊克斯島（Rikers Island）監獄。當時站在曼達尼身後的紐約州民主黨眾議員Jordan J.G. Wright，被拍到先露出微笑，隨後瞳孔一瞬間變白，如同爬蟲類眨眼一般，經網友截取後影片迅速在X流傳。