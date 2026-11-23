美國俄亥俄州發生迎嬰派對槍擊事件，11月21日晚間，克利夫蘭（Cleveland）近郊爆發槍戰，造成3人死亡、1人受傷。警方初步研判事件可能涉及家庭糾紛，一名29歲男子已遭警方拘留，另一名19歲「準爸爸」則在槍擊中身亡，調查人員正釐清雙方開槍經過及責任歸屬。

19歲男子未獲邀請出席

槍擊事件發生在俄亥俄州帕爾馬市（Parma），警方於當晚接獲通報後趕抵現場，發現多人中彈。警方證實，死者包括17歲少女Leasia England、45歲男子Jayson Townsend，以及一名19歲男子。19歲死者是胎兒的父親，而Jayson Townsend是當天迎嬰派對主角孕婦的父親。初步調查指出，19歲男子並未獲邀參加派對。