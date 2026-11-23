美國俄亥俄州發生迎嬰派對槍擊事件，11月21日晚間，克利夫蘭（Cleveland）近郊爆發槍戰，造成3人死亡、1人受傷。警方初步研判事件可能涉及家庭糾紛，一名29歲男子已遭警方拘留，另一名19歲「準爸爸」則在槍擊中身亡，調查人員正釐清雙方開槍經過及責任歸屬。
19歲男子未獲邀請出席
槍擊事件發生在俄亥俄州帕爾馬市（Parma），警方於當晚接獲通報後趕抵現場，發現多人中彈。警方證實，死者包括17歲少女Leasia England、45歲男子Jayson Townsend，以及一名19歲男子。19歲死者是胎兒的父親，而Jayson Townsend是當天迎嬰派對主角孕婦的父親。初步調查指出，19歲男子並未獲邀參加派對。
此外，一名39歲女子腿部中彈受傷。警方表示，29歲男子已遭拘留，但尚未正式起訴，目前仍在調查他究竟是槍擊事件的主動攻擊者，還是出於自衛而開槍。據了解，該男子疑似是孕婦的親屬。
警方已在現場尋獲兩把槍，並翻查閉路電視影片及找目擊者錄口供，以還原衝突經過。由於現場有兩把槍被使用過，調查人員也不排除進行彈道鑑識，以確認各名死傷者究竟遭哪把槍擊中。警方表示，目前尚未有證據顯示事件對周邊市民構成威脅。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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