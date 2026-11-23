第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）昨日（11月22日）在土耳其安塔利亞落幕，近200個參與國家經過近兩周談判，仍未能就全球氣候行動達成最終協議。各國主要分歧集中在是否逐步淘汰煤炭、石油及天然氣，以及富裕國家應如何提供氣候融資援助，導致談判延長逾兩天後仍宣告破局。 峰會原定11月20日結束，但各國對化石燃料議題始終無法取得共識。由土耳其及澳洲主導提出的最終協議草案，未明確提及逐步淘汰化石燃料，也沒有提出具體時間表，引發歐盟、英國、法國、巴拿馬及部分太平洋島國強烈反對。

歐盟拒絕支持協議 歐盟代表、愛爾蘭氣候與能源部長奧拜恩（Darragh O'Brien）表示，協議完全沒有提及化石燃料及能源轉型，無法回應當前氣候危機，歐盟因此拒絕支持。巴拿馬環境部長拿華路（Juan Carlos Navarro）也批評，各國不應繼續受到石油生產國牽制。

事實上，峰會最初版本的草案曾提出加速淘汰化石燃料，並呼籲停止效率不彰的化石燃料補貼，但在沙特阿拉伯等產油國反對後，相關文字在後續版本中遭到刪除，成為談判破裂的關鍵。 除了能源轉型，氣候融資也是另一項重大爭議。發展中國家要求富裕國家提供更多資金，協助因應極端氣候及減少碳排放，但各方對資金規模與分配方式仍存在分歧。 聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對談判未能達成共識表達深切失望，強調科學證據已十分明確，全球暖化危機不容各國繼續拖延。他此前也呼籲各國加速擺脫化石燃料，並增加對氣候調適的資金支持。