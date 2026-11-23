美國首任總統喬治華盛頓(George Washington)的一撮頭髮，上周六(21日)在拍賣會上以4,000美元(約3.1萬港元)的價格成交。負責今次拍賣的賣行「Richmond Auctions」表示，1799年，也就是華盛頓去世的那一年，經營City Hotel and Tavern的John Gadsby曾負責款待華盛頓。後來，收藏家John K. Lattimer從John Gadsby的後代手中取得這撮頭髮。目前，新買家的身分尚未公布。
綜合報道，根據Richmond Auctions官網公布，這撮頭髮的來歷可追溯至John Gadsby的孫女Julia Ten Eyck McBlair於1928年提供的證詞。證詞指出，祖父是因為「與華盛頓將軍晚年的友誼與往來」而獲得這撮頭髮。祖父將頭髮裝裱起來，掛在「我們位於華盛頓市家中的華盛頓將軍肖像下方；我從小到大都看著它掛在那裡」。Richmond Auctions指，John Gadsby曾於1798年和1799年為華盛頓舉辦兩次生日慶祝活動。
博物館：將親友頭髮公開在華盛頓家族相當流行
華盛頓曾帶領美軍在獨立戰爭中擊敗英軍，並參與起草美國《憲法》，於1788年成為美國首任總統。他在擔任兩屆總統後，於1797年卸任。目前仍存有數撮華盛頓的頭髮，其中至少有50份樣本收藏在他位於維珍尼亞州的故居博物館維農山莊(Mount Vernon)。據博物館網站的一篇文章指出「將親友的頭髮公開展示的風氣，在19世紀達到頂峰；但在此之前，這種做法早已在華盛頓家族這類富裕家庭中相當流行。」
不過，這今次並非華盛頓的頭髮在拍賣會上的最高成交價紀錄。2021年，一件裝有華盛頓頭髮的小墜飾，內有3根頭發，據稱是在他臨終前後取下，曾以近4萬美元(約31.3萬港元)的價格售出。