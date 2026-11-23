美國首任總統喬治華盛頓(George Washington)的一撮頭髮，上周六(21日)在拍賣會上以4,000美元(約3.1萬港元)的價格成交。負責今次拍賣的賣行「Richmond Auctions」表示，1799年，也就是華盛頓去世的那一年，經營City Hotel and Tavern的John Gadsby曾負責款待華盛頓。後來，收藏家John K. Lattimer從John Gadsby的後代手中取得這撮頭髮。目前，新買家的身分尚未公布。

綜合報道，根據Richmond Auctions官網公布，這撮頭髮的來歷可追溯至John Gadsby的孫女Julia Ten Eyck McBlair於1928年提供的證詞。證詞指出，祖父是因為「與華盛頓將軍晚年的友誼與往來」而獲得這撮頭髮。祖父將頭髮裝裱起來，掛在「我們位於華盛頓市家中的華盛頓將軍肖像下方；我從小到大都看著它掛在那裡」。Richmond Auctions指，John Gadsby曾於1798年和1799年為華盛頓舉辦兩次生日慶祝活動。