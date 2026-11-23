東京JR四谷站早在10月初引進兩隻負責除草工作的1歲公山羊「小渚」(Nagi)與2歲母山羊「口袋」(Pokke)，成為巿民和遊客的打卡的對象，不過，由於牠們吃草速度遠超預期，現在空地幾乎已經看不到綠色，因此決定提前一個月結束作業，於12月1日「光榮退休」。

綜合報道，JR四谷站為了推動不排放二氧化碳、對環境友善的除草作業，從上個月起向租借公司租用小渚和口袋，負責為期3個月、約900平方公尺空地的除草工作，兩隻山羊在都心悠閒工作的模樣引發話題，也在車站乘客與社群上受到歡迎，更有網民替牠們取了「四谷山羊」的可愛暱稱。不過，計畫發生「意外」，就是山羊們啃食雜草的速度遠遠超估算，不足兩個月，土地已經達到「幾乎沒有綠意」的驚人成果。負責人透露，雖然目前工作人員改以提供牧草作為牠們的飼料，但既然天然雜草已清除完畢，也就意味著「任務圓滿達成」，因此決定大幅提前結束勤務、進入休假模式。