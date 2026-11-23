日本一名女大學生到美國旅遊，入境時被海關查問職業，她回答在酒吧做兼職女公關，結果被執法人員上手銬，強制遣返日本…… 現年20多歲、化名桃花(化名)的女大學生對日媒《日刊SPA》講述這次難忘的經歷。她說，18歲那年在大學入學前的春假，她獨自往美國旅遊，在機場接受入境審查時被海關問及職業。當時她是在高中至大學的過渡期，便回答當時的兼職工作，就是在酒吧做兼職女公關。原來，她接受好友的邀約做這份兼職，「當時覺得好可愛，還能免費穿著各式各樣的可愛衣服，就這樣抱著輕鬆的心情開始工作」。

女學生對海關說是「很性感的工作」 還展示暴露照片 但美國海關似乎不了解酒吧女公關的工作，她便用不太流利的英文解釋，那是一份「非常非常性感的工作」(very very sexy job)，未料即被帶去接受第二次審查。 這次桃花一邊展示手機裡的照片，一邊解釋工作內容，包括自己和朋友都要穿著較暴露的服裝，隔著吧台接待男客的照片。最終令她始料不及的是，因這份工作而遭美國海關拒絕入境，強制遣返回日本。

鎖上手銬腳鐐押解10小時才登機返日 桃花得知要遣返即時驚惶失措，不自覺站起來，尖叫著想逃跑，結果立即被制服。她憶述，「上手銬那一刻，眼淚瞬間奪眶而出，開始嚎啕大哭。因為太害怕，眼淚鼻水流個不停，但因雙手被反鎖在背後，連擦眼淚、擤鼻涕都做不到」。隨後是海關人員拿手帕幫她擦拭，不斷輕聲說「別擔心」(Don't worry)。 接著，桃花再被鎖上腳鐐和腰鏈，押解到機場附近的羈留所過夜，翌日移送途中，她們的車輛又被其他汽車意外撞到，嚴重延誤行程。結果，她被鎖上手銬腳鐐押解長達10小時，才能登機返回日本。

這段恐怖經歷成為桃花的人生轉捩點，回國後辭去兼職工作，每天埋首學業攻讀法律學位課程，如今20多歲，她希望畢業後可成為律師，為有需要的人爭取公義。