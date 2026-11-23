一名罹患阿茲海默症的74歲男子Ferreira dos Santos在亞馬遜（Amazon）森林失蹤11天後，在迷路困期間靠吃野生果實、睡樹葉鋪成的床維生，最終奇蹟生還。

法新社報道，這名老翁失蹤9日後，他的孫女Sara Montes在社交平台Instagram發布影片，懇求消防人員不要放棄搜尋；她當時表示，當局原定於11月22日暫停搜救行動。

根據一組國家公園巡邏員及一名救援人員發布的貼文，救援人員於11月20日在距離老翁失蹤地點約10公里處發現他的蹤跡。現場畫面顯示，老翁當時只穿著內衣褲坐著，神情看來極迷茫及困惑。巴西新聞網站G1發布的影片則顯示，數名男子用簡易擔架抬著他穿越茂密森林離開。