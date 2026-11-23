一名罹患阿茲海默症的74歲男子Ferreira dos Santos在亞馬遜（Amazon）森林失蹤11天後，在迷路困期間靠吃野生果實、睡樹葉鋪成的床維生，最終奇蹟生還。
法新社報道，這名老翁失蹤9日後，他的孫女Sara Montes在社交平台Instagram發布影片，懇求消防人員不要放棄搜尋；她當時表示，當局原定於11月22日暫停搜救行動。
根據一組國家公園巡邏員及一名救援人員發布的貼文，救援人員於11月20日在距離老翁失蹤地點約10公里處發現他的蹤跡。現場畫面顯示，老翁當時只穿著內衣褲坐著，神情看來極迷茫及困惑。巴西新聞網站G1發布的影片則顯示，數名男子用簡易擔架抬著他穿越茂密森林離開。
食曲葉矛櫚 飲天然水源充飢
巴西媒體報道，老翁名叫Ferreira dos Santos，過去曾是一名非正式礦工，對雨林環境相當熟悉；他被困期間靠著採食亞馬遜棕櫚樹曲葉矛櫚（buriti）的果實，並飲用天然水源得以存活。
公園巡邏員Nerivan da Silva指搜救人員在林間發現老翁用阿薩伊棕櫚葉鋪成的床鋪，以及顯示他一直在原地繞圈行走的腳印。
在救援人員搜尋的這片濃密雨林中，茂盛植被往往使能見度受限在短短幾米內。根據報道，Ferreira dos Santos仍在醫院接受治療與觀察。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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