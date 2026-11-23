新加坡加強執法打擊電子煙、將依托咪酯列入管制毒品。新加坡媒體周一(23日)報道，首名依據去年9月實施的新版依托咪酯法規、遭起訴的男子，周一被判處超過3年10個月監禁連帶鞭刑2下。
新加坡自2018年起禁止電子煙後，含依托咪酯的「喪屍煙彈」(Kpods)近年引起各國關注，新加坡當局去年將依托咪酯列入濫用藥物法令管制的C級毒品，施用者須接受強制監督及戒毒療程，累犯者將遭起訴且面臨刑罰。販售、分銷或輸入者將面臨更嚴厲刑罰，包括可能遭到鞭刑。
新加坡亞洲新聞台、海峽時報等媒體報道，首名依據2025年實施新版依托咪酯法規而遭起訴的41歲男子承認施用、持有及販運喪屍煙彈，周一被判處3年10個月又2周監禁，再加鞭刑2下，並吊銷駕駛執照20年。
報道指出，去年新法實施後幾天，被告在一處公共住宅「組屋」附近停車場，被查獲持有43顆含有依托咪酯的電子煙彈，以及8支電子煙裝置。其後，警方再發現他涉及販運活動，調查顯示他在駕駛執照遭吊銷期間，開車運送電子煙彈。
法官提及被告犯罪紀錄時表示，他在交通違規方面「顯然是慣犯」，尤其是在駕駛執照吊銷期間仍執意開車；過去刑期並未對他產生嚇阻，因此有必要加重刑罰。
依托咪酯以及其他具成癮性與危害性的物質被摻入電子煙並流通的問題，引發各界關注。新加坡總理黃循財過去在國慶群眾大會上強調，新加坡政府會將電子煙視同毒品問題處理，全面升級執法與教育行動，加大打擊力度。
聯合早報報道指，含有依托咪酯的電子煙俗稱「喪屍煙彈」會危害吸食者健康，可能引發嚴重副作用，包括噁心、嘔吐、不自主肌肉抽動、意識混亂、出現幻覺等，甚至可能造成器官衰竭死亡。
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