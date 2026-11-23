新加坡自2018年起禁止電子煙後，含依托咪酯的「喪屍煙彈」(Kpods)近年引起各國關注，新加坡當局去年將依托咪酯列入濫用藥物法令管制的C級毒品，施用者須接受強制監督及戒毒療程，累犯者將遭起訴且面臨刑罰。販售、分銷或輸入者將面臨更嚴厲刑罰，包括可能遭到鞭刑。

新加坡加強執法打擊電子煙、將依托咪酯列入管制毒品。新加坡媒體周一(23日)報道，首名依據去年9月實施的新版依托咪酯法規、遭起訴的男子，周一被判處超過3年10個月監禁連帶鞭刑2下。

新加坡亞洲新聞台、海峽時報等媒體報道，首名依據2025年實施新版依托咪酯法規而遭起訴的41歲男子承認施用、持有及販運喪屍煙彈，周一被判處3年10個月又2周監禁，再加鞭刑2下，並吊銷駕駛執照20年。

報道指出，去年新法實施後幾天，被告在一處公共住宅「組屋」附近停車場，被查獲持有43顆含有依托咪酯的電子煙彈，以及8支電子煙裝置。其後，警方再發現他涉及販運活動，調查顯示他在駕駛執照遭吊銷期間，開車運送電子煙彈。

法官提及被告犯罪紀錄時表示，他在交通違規方面「顯然是慣犯」，尤其是在駕駛執照吊銷期間仍執意開車；過去刑期並未對他產生嚇阻，因此有必要加重刑罰。