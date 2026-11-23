中國製麵包湧現南韓地下街商店、便利店和超市，最近成為當地網上熱話，也引起傳媒關注。這些中國製麵包售價非常便宜，僅售1,000韓圜(約5.8港元)，在現時物價高漲情況下，吸引民眾購買。但網上博主和傳媒指，這些中國製麵包食用有效日期長達6個月，引起食安關注。有韓媒走訪發現，平價中國製麵包使用了47種添加劑。 中國製麵包｜南韓民眾已起戒心 《中央日報》上周二(17日)走訪首爾永登浦地下街一間零食店，發現架上有20多款標示「原產地中國」的麵包。一般以雞蛋、奶油為主原料的麵包，保存期限最多一星期，但這些中國製麵包的期限標示為2027年2月。記者亦見到一名50多歲女性特地上前翻看背面產地，似乎南韓民眾對「1000韓圜麵包」已起戒心。

中國製麵包｜加入「己二烯酸鉀」與「丙酸鈣」 記者比較了中國製麵包和南韓製麵包成份，發現中國製麵包添加了「己二烯酸鉀」(山梨酸鉀)與「丙酸鈣」兩種防腐劑，雖然皆屬合法添加劑，但同價位的南韓製麵包並無未添加這兩種防腐劑。記者進一步發現中國製麵包的含添加物原料高達47種，是南韓製麵包的2.5倍，甚至標註「可能含有基因改造玉米澱粉、大豆粉」。 根據南韓食品醫藥品安全處(食藥處)資料，這類保存期限長達近6個月的中國麵包在市面上為數不少。負責入口中國麵包的商家解釋，所有產品皆經過食藥處許可才進口，添加的保存劑並非傳統防止腐壞的防腐劑，而是透過「抑制水分增加來阻斷微生物滋生」，對人體無害。

中國製麵包｜平價本土麵包受波及店主叫苦 平價中國麵包大舉進軍南韓，有售賣南韓本土麵包的店家叫苦連天。有麵包舖老闆稱，賣了幾年國產平價麵包，自從中國麵包出現後，路人經過都會指指點點竊竊私語「那是中國麵包」，生意大受影響。南韓業者也急忙切割，強調國產麵包「保存期限最多5天」，與中國製品完全不同，可以平賣1000韓圜，純粹是靠壓低原料成本。 《首爾經濟日報》稱，根據首爾市政府健康環境院周一(23日)檢查數據，首爾市和25個地區從地鐵站麵包店、超市、無人商店、傳統市場、甜品店和網購平台收集並檢測了104份進口平價麵包樣品。在54個樣本(51.9%)中檢出防腐劑丙酸鈣，在30個樣本(28.8%)中檢出山梨酸鉀。在檢出丙酸鈣的54個樣本中，原產國分別為中國(51例)、法國(2例)和越南(1例)。所有樣本的山梨酸鉀和丙酸鈣含量均符合標準。而在過去3年，當局對570個南韓產麵包樣本進行檢測，僅在4個樣本中發現防腐劑。報道強調，不能因食用有效期長而斷定添加了大量防腐劑。

中國製麵包｜中國製食品輸入南韓猛增 2原因成功登陸 《首爾經濟日報》指，南韓進口的中國加工食品數量近年猛增，特別是麵包和雪榚。根據南韓海關統計，2021年至2025年，南韓從中國進口的麵包數量增加了2.6倍，從16,043噸增至42,193噸；從中國進口的雪榚數量增幅超過8倍，從2022年的416噸增至3,579噸。南韓4間連鎖便利店公司今年推出的107款獨家或自家品牌雪榚中，有45款產自中國。 業內人士認為，價格競爭力和新產品推出的速度，是中國產品搶佔南韓市場的兩大關鍵因素。它們以韓式包裝，並透過社交網引起新產品的熱議。例如，去年便利店GS25去年推出的「Merong Bar」雪條，僅兩個月就售出了超過500萬件。從去年1月到今年10月中，Emart售出了中國產的64萬件18層手撕千層紙巾吐司和58萬件一口長崎蛋糕。報道指，大多數中國雪榚的售價都超過3,000韓圜(約17港元)，比南韓產雪榚貴，但隨著社交網潮流的蔓延，尤其是在十幾歲和二十幾歲的年輕人中，短時間內銷量就達到了數十萬支。分析指，中國企業已經將策略從低價攻勢轉向了快速推出獨特新品。