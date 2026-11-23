澳洲一名女記者早前在現場報道新聞時，因露出健美的「麒麟臂」意外爆紅，讓原本頗為沉悶的突發新聞瞬間變成網上熱話。
澳洲廣播公司(ABC)等媒體報道，7號新聞陽光海岸電視台(Seven News Sunshine Coast)記者伯克(Saavanah Bourke)本月17日在昆士蘭州馬魯奇多爾(Maroochydore)進行現場直播，報道當地因發現可疑包裹引發大規模緊急疏散，逾1000名工作人員撤離現場，周邊拉起封鎖線。
然而網民卻似乎錯重點。新聞畫面中，只見伯克身穿無袖灰色緊身上衣站在鏡頭前，從容地拿著咪高峰在報道最新情況，但不少觀眾的目光都被她雙線條分明的「麒麟臂」吸引住。
網民：驚呆了
影片在社交平台迅速瘋傳，不少網民讚嘆伯克的健身成果，有人笑言「不認為有人會留心聽新聞內容」、「那雙手臂才是現場最危險的，應該也要拉起封鎖線」。有網民直言：「根本沒有聽新聞，完全被手臂上的青筋驚呆了。」
事實上，伯克的「健美小姐」體態是多年刻苦鍛練的成果。原來她曾是競技體操選手，全盛時期每周訓練30小時，退役後轉向重量訓練，2017年起便參加健美比賽。除了突發新聞記者的正職外，伯克也是一名具資格的健身教練，並經營網上健身平台Saavfit，協助人們建立持久性的運動習慣。
健身教練笑佢「入錯行」
這並非伯克第一次因健美身形登上熱搜。澳洲健身教練庫珀(Aaron Cooper)今年8月曾分享一段伯克的影片，笑稱她報道新聞雖然完美，但「其實是入錯行」，因為只要她願意開口，全澳洲的男性都會搶著了解她如何健身。其後，庫珀與伯克前往印尼峇里島合作拍攝以「澳洲最強記者」為題的健身影片，大受網民歡迎。
被粉絲問到保持健美體態的秘訣，伯克在社交平台留言，「每天堅持訓練就對了」。
🔥🚨LATEST: More than 1,000 people were evacuated in Maroochydore, Australia after a suspicious package was dropped off at a building, with police, firefighters and paramedics called to the scene, per 7NEWS https://t.co/HKQ9shDfa3— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) November 17, 2026