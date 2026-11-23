然而網民卻似乎錯重點。新聞畫面中，只見伯克身穿無袖灰色緊身上衣站在鏡頭前，從容地拿著咪高峰在報道最新情況，但不少觀眾的目光都被她雙線條分明的「麒麟臂」吸引住。

網民：驚呆了

影片在社交平台迅速瘋傳，不少網民讚嘆伯克的健身成果，有人笑言「不認為有人會留心聽新聞內容」、「那雙手臂才是現場最危險的，應該也要拉起封鎖線」。有網民直言：「根本沒有聽新聞，完全被手臂上的青筋驚呆了。」

事實上，伯克的「健美小姐」體態是多年刻苦鍛練的成果。原來她曾是競技體操選手，全盛時期每周訓練30小時，退役後轉向重量訓練，2017年起便參加健美比賽。除了突發新聞記者的正職外，伯克也是一名具資格的健身教練，並經營網上健身平台Saavfit，協助人們建立持久性的運動習慣。