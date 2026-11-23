美國晶片界神話人物黃仁勳因最少3段婚外情，又捲入情婦黃樂間諜疑雲而辭去英偉達行政總裁(CEO)。事件峰迴路轉，英偉達周一(23日)宣布，恢復黃仁勳行政總裁和總裁職務。美國總統特朗普表示，黃仁勳復職是「正確且恰當的決定」，聯邦政府「無理由相信」黃仁勳回歸英偉達會構成國家安全風險。黃仁勳回歸消息傳出後，美股主要指數全面高開，與AI(人工智能)有關的股票再受投資者追捧。英偉達股價曾飆升33%，市值單日激增9,810億美元。

英偉達董事會主席Harvey C. Jones表示，董事會認為黃仁勳是領導英偉達的適合人選，他的復職符合股東、員工、合作夥伴和客戶的最大利益。黃仁勳在聲明中表示，他「很榮幸」能夠重返公司，並說將以「最大的謙遜和全新的承諾」承擔CEO責任。他感謝董事會主席Harvey C. Jones和臨時行政總裁Colette Kress(她將回復財務總監原本職務)，以及英偉達的高層主管團隊，在公司這段短暫混亂時期所展現的領導能力。黃仁勳也感謝英偉達員工、股東、業界領袖和全球合作夥伴的鼎力支持。他也感恩家人給予的愛和支持，並且迫不及待重新投入工作。