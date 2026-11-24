在土耳其安塔利亞舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第31次締約方大會(COP31)未能達成協議，是09年哥本哈根氣候峰會以來，首次未能通過成果文件。歐盟、太平洋島國及部分國家拒絕接受最終協議文本，認為內容未有提及逐步擺脫化石燃料安排，亦未能充分反映控制全球升溫的迫切需要。聯合國秘書長古特雷斯在會後發表聲明，對各方未能就政治決定達成一致表示失望，並警告將全球升溫控制在攝氏1.5度以內的時間窗口正迅速收窄。

會議原定上周五結束，但因各方分歧持續，會期延長兩天。來自196個國家及組織的代表經過兩周密集磋商後，仍未能就多項關鍵議題取得共識。兼任大會主席的土耳其環境部長庫魯姆表示，他已嘗試協調各方立場，但提交的多個協議修正版本均無法獲得一致支持，故決定不再提出新草案，並宣布談判在無共識下結束。