在土耳其安塔利亞舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第31次締約方大會(COP31)未能達成協議，是09年哥本哈根氣候峰會以來，首次未能通過成果文件。歐盟、太平洋島國及部分國家拒絕接受最終協議文本，認為內容未有提及逐步擺脫化石燃料安排，亦未能充分反映控制全球升溫的迫切需要。聯合國秘書長古特雷斯在會後發表聲明，對各方未能就政治決定達成一致表示失望，並警告將全球升溫控制在攝氏1.5度以內的時間窗口正迅速收窄。
會議原定上周五結束，但因各方分歧持續，會期延長兩天。來自196個國家及組織的代表經過兩周密集磋商後，仍未能就多項關鍵議題取得共識。兼任大會主席的土耳其環境部長庫魯姆表示，他已嘗試協調各方立場，但提交的多個協議修正版本均無法獲得一致支持，故決定不再提出新草案，並宣布談判在無共識下結束。
歐盟及太平洋島國 不滿不提化石燃料
今次談判最大爭議之一，是應否在成果文件中納入加快淘汰或擺脫化石燃料的內容。據報協議草案初稿原有相關表述，但其後刪除。歐盟以及受氣候變化威脅較大的太平洋島國等代表認為，有關文本對減少依賴化石燃料隻字不提，難以回應全球暖化帶來的危機。愛爾蘭氣候部長奧布萊恩表示：「我們不會支持連化石燃料也沒有提及的協議，那是氣候變化的關鍵因素。」
沙特阿拉伯等主要產油國，則主張刪除所有呼籲加速淘汰化石燃料的內容。沙特代表阿尤布指，阿拉伯聯盟22個成員國歷來累計溫室氣體排放量不足全球總量的2%，相較之下，其他國家則佔約55%，認為發達國家應承擔更大責任。除減排議題外，氣候資金安排亦是談判障礙。多個發展中國家批評富裕國家拒絕承諾提供更多資金，協助較脆弱地區應對氣候變化衝擊。
中國代表團團長、生態環境部副部長李高對會議未能達成全面成果文件表示失望，但呼籲各方不要因此對氣候多邊進程失去信心，「沒有達成一號決定(成果文件)是一個挫折，但是不應該因此而對氣候多邊進程產生懷疑或失去信心，也不要因此陷入一種相互指責。」根據2015年《巴黎協定》訂下的目標，各國致力把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水平以上攝氏1.5度內，但按目前情況推算，全球氣溫到本世紀末可能上升約2.8度，外界憂慮或引發更嚴重的氣候災難。下屆聯合國氣候峰會預定明年11月由埃塞俄比亞主辦。