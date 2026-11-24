英偉達(Nvidia)董事會宣布即日起恢復黃仁勳的總裁、行政總裁和董事會職務，黃仁勳返回英偉達在加州的總部，獲員工熱烈歡迎，黃仁勳表示：「感謝你們再給我一次機會」。
網上影片顯示，黃仁勳受到大批員工熱烈歡呼，他表示：「感謝你們再給我一次機會，我這一次做行政總裁時會做得更好。」他早前在公司的聲明表示，對於能重返輝達深感榮幸，將懷著最謙卑的態度與全新的承諾，承擔起這份責任。一名女員工在黃仁勳發言後上前流淚擁抱。
BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees. "I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. https://t.co/WdhJtMdb71— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026
Jensen Huang PULLED into LONG, TIGHT HUG by FEMALE EMPLOYEE moments after APOLOGIZING to NVIDIA STAFF https://t.co/eDfw3ZzRx6— RT (@RT_com) November 23, 2026
英偉達：董事會聽取了美國政府高層意見
英偉達是在周一(23日)宣布，經雙方連串會晤和討論後，董事會一致投票決定恢復黃仁勳行政總裁等職務。黃仁勳則表示，對能夠重返英偉達感到榮幸，表明將會以更堅定的決心承擔責任，又感謝董事會對他的信任。英偉達同時披露董事會聽取了美國政府高層意見，因此確信黃仁勳復職，不會對國家安全構成任何風險。
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