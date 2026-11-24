英偉達(Nvidia)董事會宣布即日起恢復黃仁勳的總裁、行政總裁和董事會職務，黃仁勳返回英偉達在加州的總部，獲員工熱烈歡迎，黃仁勳表示：「感謝你們再給我一次機會」。

網上影片顯示，黃仁勳受到大批員工熱烈歡呼，他表示：「感謝你們再給我一次機會，我這一次做行政總裁時會做得更好。」他早前在公司的聲明表示，對於能重返輝達深感榮幸，將懷著最謙卑的態度與全新的承諾，承擔起這份責任。一名女員工在黃仁勳發言後上前流淚擁抱。



