北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央部長金與正表示，因應瑞士把北韓松濤園國際少年團夏令營列入制裁名單的敵對行為，已建議外務省全面審議責令瑞士駐平壤外交辦事處數日內撤離，並採取相關措施。

朝中社發表金與正的談話指，瑞士以朝俄合法的合作關係說事，用荒唐藉口將松濤園國際少年團夏令營列入制裁名單的不友好行為，嚴重侵害北韓主權，朝方強烈譴責，批評是背叛及敵對信號，認為有必要全面重新考慮與瑞士的關係，並對瑞士的非外交行為採取相應應對措施。 金與正說，在瑞士不尊重北韓國家主權及公民合法權利的情況下，以改善關係為由在平壤設立的外交辦事處也自然失去存在名分，強調不友好的做法、粗獷無理的言行、可恥的外交失禮，絕不會受到北韓歡迎。