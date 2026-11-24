北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央部長金與正表示，因應瑞士把北韓松濤園國際少年團夏令營列入制裁名單的敵對行為，已建議外務省全面審議責令瑞士駐平壤外交辦事處數日內撤離，並採取相關措施。
朝中社發表金與正的談話指，瑞士以朝俄合法的合作關係說事，用荒唐藉口將松濤園國際少年團夏令營列入制裁名單的不友好行為，嚴重侵害北韓主權，朝方強烈譴責，批評是背叛及敵對信號，認為有必要全面重新考慮與瑞士的關係，並對瑞士的非外交行為採取相應應對措施。 金與正說，在瑞士不尊重北韓國家主權及公民合法權利的情況下，以改善關係為由在平壤設立的外交辦事處也自然失去存在名分，強調不友好的做法、粗獷無理的言行、可恥的外交失禮，絕不會受到北韓歡迎。
松濤園營地被指涉兒童轉運及思想教育
北韓官媒《朝中社》7月23日曾報道「朝俄少年親善營地」活動，公開34張照片顯示數十名疑似來自俄羅斯的少年參與其中。烏克蘭人權團體懷疑，這些照片中可能就有被綁架的烏克蘭兒童身影，被逼接受思想灌輸。英國政府於今年5月將松濤園營地列入制裁名單；瑞士近日亦將該營列入制裁名單。
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