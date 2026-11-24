美國總統特朗普將黃仁勳獲英偉達(Nvidia)復職歸功於自己，稱他向英偉達董事會保證黃仁勳不涉及國家安全問題，美國失去黃仁勳才是國家安全威脅。特朗普又指，強調美國必須保護天才，若黃仁勳未能回歸輝達，擔心中國可能會試圖招攬他。
特朗普在社交平台發文，指英偉達董事會決定讓黃仁勳復職是正確且恰當的決定，指司法部長布蘭奇已向他確認，沒有證據顯示黃仁勳涉及任何不法行為，相信他復職不會構成任何國家安全風險，美國失去黃仁勳才是國家安全威脅。他又強調美國需要黃仁勳領導英偉達，以確保公司和美國經濟成功及繁榮，又呼籲英偉達繼續進行內部調查。
特朗普接受財經頻道CNBC訪問時指，把黃仁勳復職歸功於自己，指他自本月12日黃仁勳辭職當日便開始與英偉達董事會接觸，他向董事會保證不涉及國家安全問題，副總統萬斯、財長貝森特及商務部長盧特尼克都有居中協調，特朗普形容他的介入非常重要，並透露他已經致電黃仁勳，要求他更努力工作，亦獲對方保證會努力。
特朗普不認為黃樂是間諜
特朗普強調美國必須保護人才，若黃仁勳未能回歸英偉達，擔心中國可能會試圖招攬他。特朗普指，他清楚中國有多厲害、專業及狡猾，國家主席習近平可能認為不需要費功夫出動間諜，直接將黃仁勳挖角就可以，相信中方會給予黃仁勳所想要的一切，以進行招攬，擔心若黃仁勳掌管華為，對美國構成威脅。 特朗普又指，上周在深圳與習近平會晤時，並未詢問習近平，與黃仁勳有婚外情的中國女商人黃樂是否同中國政府有關，指習近平層級非常高，不認為他會知道事件，因此沒有探究細節。特朗普不認為黃樂是間諜，又指如果英偉達賣晶片給黃樂的公司，屬正常商業往來，但如果對方之後將晶片轉交中國，雖然不符合常規，但亦未必是黃仁勳的錯，未必需要負責。
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