美國總統特朗普將黃仁勳獲英偉達(Nvidia)復職歸功於自己，稱他向英偉達董事會保證黃仁勳不涉及國家安全問題，美國失去黃仁勳才是國家安全威脅。特朗普又指，強調美國必須保護天才，若黃仁勳未能回歸輝達，擔心中國可能會試圖招攬他。

特朗普在社交平台發文，指英偉達董事會決定讓黃仁勳復職是正確且恰當的決定，指司法部長布蘭奇已向他確認，沒有證據顯示黃仁勳涉及任何不法行為，相信他復職不會構成任何國家安全風險，美國失去黃仁勳才是國家安全威脅。他又強調美國需要黃仁勳領導英偉達，以確保公司和美國經濟成功及繁榮，又呼籲英偉達繼續進行內部調查。