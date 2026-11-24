俄烏戰爭持續近5年，英國《衛報》 昨日公布一項調查，透過分析逾1,100萬個俄羅斯死亡證明，發現自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，截至2026年9月，至少有46萬名俄羅斯人死於這場戰爭。調查更指出，2025年是俄軍傷亡最慘重的一年，全年死亡人數接近20萬人，平均每天約548人。

黑客組織取得俄羅斯統計局資料

《衛報》取得的資料來自俄羅斯國家統計局（Rosstat）死亡登記紀錄，相關資料由白俄羅斯黑客組織Cyber Partisans及烏克蘭黑客團體Silent Crow取得。分析顯示，俄軍死亡人數從2022年首年的近2萬人，增加至2023年的5萬人，2024年進一步攀升至逾13.4萬人，2025年更暴增52%，接近20萬人。