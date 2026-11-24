俄烏戰爭持續近5年，英國《衛報》 昨日公布一項調查，透過分析逾1,100萬個俄羅斯死亡證明，發現自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，截至2026年9月，至少有46萬名俄羅斯人死於這場戰爭。調查更指出，2025年是俄軍傷亡最慘重的一年，全年死亡人數接近20萬人，平均每天約548人。
黑客組織取得俄羅斯統計局資料
《衛報》取得的資料來自俄羅斯國家統計局（Rosstat）死亡登記紀錄，相關資料由白俄羅斯黑客組織Cyber Partisans及烏克蘭黑客團體Silent Crow取得。分析顯示，俄軍死亡人數從2022年首年的近2萬人，增加至2023年的5萬人，2024年進一步攀升至逾13.4萬人，2025年更暴增52%，接近20萬人。
其中，烏東頓涅茨克州的波克羅夫斯克（Pokrovsk）成為俄軍傷亡最慘重的戰場之一。資料顯示，該地區至少有11.6萬名俄軍陣亡；俄軍從2024年佔據阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）後，耗費21個月才推進約39公里，期間約有8.87萬名俄軍死亡，平均每推進1公里就付出逾2,200條性命。
調查發現，俄軍傷亡正加劇人口危機。2025年，戰爭已成為俄羅斯65歲以下男性最主要的死亡原因，死亡原因明確的男性紀錄中，29%與戰爭有關。此外，俄軍陣亡者平均年齡從2022年的34歲，上升至2026年接近40歲，反映俄羅斯持續透過高額簽約獎金招募志願兵，甚至吸引更多年長男性參軍。
最貧困地區軍人死亡率極高
傷亡分布也呈現明顯的貧富差距。俄羅斯最貧困的8個地區，軍人死亡率是最富裕地區的4倍，顯示偏遠及經濟弱勢地區承受更沉重的戰爭代價。
《衛報》指出，這些數據仍可能低估實際死亡人數，因為失蹤士兵往往要等到遺體尋獲或法院宣告死亡後，才會完成登記。俄羅斯國防部自2022年9月公布5,937名軍人陣亡後，便未再更新官方死亡數字，莫斯科當局也將軍事傷亡視為國家機密。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章