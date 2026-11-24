印尼一名37歲女子，曾到香港打工長達15年，將辛苦賺來的收入全都寄回家鄉建屋，女子近月回鄉，卻發現丈夫不但出軌，還帶情人入住房子，女子傷心欲絕，決定請來一輛挖泥機，要拆掉這間由她用積蓄興建的房子，即使丈夫試圖以1.5億印尼盾(約6.4萬港元)試圖保住房子，亦被堅決拒絕。

綜合報道，楠榜省37歲女子Muslimah曾在香港打工多年，早前卻發現丈夫竟然帶同情婦住在用她一個辛苦賺來的錢所建造的房子裡，即使丈夫從未為這房子出過分毫，Muslimah傷心過後，決定拆屋洩忿。丈夫眼見房子保不住，曾提出支付1.5億印尼盾作為補償，卻遭Muslimah一口拒絕，並於14日帶同工人和挖泥機，將房屋夷平，Muslimah親眼看著房方被徹底摧毀，她拍手贈慶，亦歡呼自我激勵，似乎流露著複雜的情緒，相關影片隨後在網上瘋傳。