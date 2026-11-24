黃仁勳復職惹美國兩黨議員質疑 民主黨參議員：決定魯莽

英偉達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳復任行政總裁，引發美國國會跨黨派議員強烈反彈。路透社報道，多名共和黨及民主黨議員質疑NVIDIA董事會決策過程，要求國會進一步調查黃仁勳復職背後的國安疑慮，並加強限制中國取得美國先進人工智能（AI）晶片。 共和黨籍聯邦參議院情報委員會主席Tom Cotton呼籲國會通過《晶片安全法案》（Chip Security Act），要求晶片製造商追蹤先進AI處理器流向，一旦懷疑晶片流入被禁用戶，必須向政府通報。這項法案若通過，恐增加英偉達等晶片公司的合規成本及通報義務。

民主黨參議員禾倫（Elizabeth Warren）則形容NVIDIA讓黃仁勳復職決定「魯莽」，並表示董事會仍有義務向國會交代公司是否遵守美國出口管制規定。她強調，黃仁勳回任更加凸顯推動兩黨出口管制法案的迫切性。 此外，黃仁勳預計12月3日出席參議院銀行委員會公開聽證會，接受議員質詢，內容涉及他與被懷疑具有中國間諜身分的黃樂之間的關係，以及相關國安疑慮。眾議院情報委員會民主黨首席議員希姆斯（Jim Himes）也表示，黃仁勳預計12月1日接受眾議院3個委員會閉門訪談。

共和黨參議員不理解董事會決定 共和黨參議員John Curtis亦要求英偉達董事會說明復職決策。他指出，董事會上周才表示無意讓黃仁勳復職，如今卻突然改變立場，令人質疑發生了甚麼事才180度逆轉。 路透社指出，爭議已不只是英偉達人事問題，更牽涉美國對中國AI晶片出口政策，以及政府與科技企業之間的關係。隨著國會要求加強監督，英偉達未來在中國市場的業務布局恐面臨更嚴格的政治與監管壓力。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章