日本大阪市早上繁忙時段發生墮軌事件，南海電鐵高野線的「今宮戎站」有兩名男女同時跳入軌道，被行駛而來的列車撞擊身亡，當場死亡。事件導致高野線停駛約兩小時，約有13萬人士行程受影響。(X)

日本大阪市今日(24日)早上繁忙時段發生墮軌事件，南海電鐵高野線的「今宮戎站」有兩名男女同時跳入軌道，被行駛而來的列車撞擊身亡，當場死亡。事件導致高野線停駛約兩小時，約有13萬人士行程受影響。

日本傳媒報道，涉事列車為一列由河內長野開往難波站的列車，在上午7時50分經過今宮戎站期間煞車不及，有兩名年約50多歲的男女被該列車撞倒，站務人員報警，警方到場後，兩人因傷勢過重，當場確認死亡。警方和南海電鐵稱，閉路電視拍攝到兩人在列車經過前，自行從月台下到軌道上面的畫面，暫時排除意外和他殺的可能性，列車上約500名乘客則沒有受傷。列車服務在事故發生後的兩小時後恢復服務。

受該宗男女墮軌事故影響 ，南海電鐵難波站至堺東站兩邊方向的區間一度全停駛，其他區間的列車時間表亦出現大規模延誤及混亂，共有123班列車停駛，大約13萬名乘客受影響。