《GTA6》發售首日就賣出了超過 3250 萬套，成為有史以來上市表現最成功的娛樂軟體。沒想到，這款超級大作並不只在年輕玩家間風靡，甚至還成功打破世代隔閡，讓現在已經 70、80 歲的銀髮族們也能投入其中享受其魅力，還有人笑說，自己要跟孩子們要《GTA6》當聖誕節禮物。
綜合報道，法國塞里斯一間護老機構早前特別舉辦一場遊戲體驗活動，向銀髮族長輩介紹時下當紅的《GTA6》。結果影片顯示，多名長輩都似乎對遊戲世界感到新奇，有人最喜歡遊戲中的開船橋段；亦有人認為，在《GTA6》中的開車、射擊橋段很有挑戰性。
82歲婆婆：聯誼廳放一部主機
現年82歲的Jacqueline透露，自己當日早上9 時以前從來沒有碰過遊戲手把，沒想到只花了短短幾個小時，就已經開始上癮並享受這款遊戲的樂趣，認為要在聯誼廳放一部主機；75歲的Yvan則說：「我已經不再是 20 歲的小朋友啦！遊戲的節奏很難跟上！」；已經86歲的Lucienne卻盛讚《GTA6》的遊戲畫面真的非常驚人：「就跟看一部真正的電影一樣！」最後還表示：「我打算向孩子們要《GTA6》當我的聖誕禮物！」
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