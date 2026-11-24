《GTA6》發售首日就賣出了超過 3250 萬套，成為有史以來上市表現最成功的娛樂軟體。沒想到，這款超級大作並不只在年輕玩家間風靡，甚至還成功打破世代隔閡，讓現在已經 70、80 歲的銀髮族們也能投入其中享受其魅力，還有人笑說，自己要跟孩子們要《GTA6》當聖誕節禮物。

綜合報道，法國塞里斯一間護老機構早前特別舉辦一場遊戲體驗活動，向銀髮族長輩介紹時下當紅的《GTA6》。結果影片顯示，多名長輩都似乎對遊戲世界感到新奇，有人最喜歡遊戲中的開船橋段；亦有人認為，在《GTA6》中的開車、射擊橋段很有挑戰性。