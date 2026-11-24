黃仁勳回歸英偉達，傳媒整理部分專家及分析師對事件後續發展的看法。 英偉達董事會如何發展？ 英偉達董事會早前公開反對黃仁勳復職，最終卻讓他回歸。美國投資銀行家、高盛前行政總裁Lloyd Blankfein預測，英偉達這個董事會可能時日無多。 許多支持黃仁勳復職的股東可能發起反對董事會的行動，最快明年將重塑董事會。英偉達的所有董事任期均為一年，每年都須進行重選，股東有機會撤換董事會成員。 哥倫比亞大學教授Eric Talley認為，如果這些董事能保住職位，或許會對黃仁勳採取更嚴格的監督，與董事會過去大多順從這位強勢CEO的做法，將大有不相同。

出軌事件對黃仁勳和英偉達有何影響？ AI研究員兼評論員Gary Marcus在社交平台X發文指出：「世界已不再是兩周前的樣子，英偉達股價仍比高位下跌1/3……而記者正深入挖掘相關消息。」 自黃仁勳辭職以來，媒體引述消息人士的報道，正逐漸瓦解他原本樂觀、親切的領導者形象，轉而將他描繪成霸道、強勢的主管，並揭露他涉嫌惡言辱罵員工。 高德顧問公司(J. Gold Associates)分析師Jack Gold表示，董事會讓黃仁勳復職的決定「進一步強化一種觀點，即這些科技領袖似乎不必像我們一般人那樣遵守規則」。

黃仁勳出軌會否被追究責任？ 黃仁勳將在12月初接受眾議院3個委員會的閉門詢問，也將出席參議院銀行委員會公開聽證會。同時，加州檢察長已針對英偉達晶片出口及公司對股東的資訊披露，展開調查。 Eric Talley認為，特朗普通常避免對盟友採取強硬行動，因此這些聯邦調查可能不會有太大結果。 黃仁勳復職能穩定市場嗎？ 觀察人士預期，華爾街將迎來一波短期反彈，這波升勢主要由AI類股帶動，這波反彈最快已從周一開始。 AI類股過去兩年一直是推動市場的動力，但加貝利基金(Gabelli Funds)投資組合經理Hendi Susanto表示，儘管AI供應鏈各企業持續回報需求強勁，但市場對融資、地緣政治、產業發展能否持續及各界疑慮仍有「諸多雜音」。