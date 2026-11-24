題目為「朕」的描述，指中國未能統一，戰亂不止，自稱帝王者眾多，各地車輪寬度不一、貨幣種類繁雜、百姓陷混亂。因此「朕」承繼天命稱帝，統一度量衡，並鑄造形制與重量統一的貨幣。此外，為了方便物資流通，修建了從首都到潼關的廣通渠。「朕」統一中國已有多年，如今欲越過長城征討北方遊牧民族，以安定天下。該題目要求考生根據上述材料，判斷這位中國古代皇帝的身份，並選出與其相關的歷史事件。

大部分考生將試題描述的皇帝解讀為秦始皇，多達87.7%的考生選擇了選項二，即秦始皇相關的「焚書坑儒」。但教育課程評價院公布正確答案為選項四，即「廢除了九品中正制度」，實際描述的皇帝是隋文帝，答錯率高達92.6%，關鍵理由是描述提到的「開鑿廣通渠」。