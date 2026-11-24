南韓舉行2027學年度大學修學能力考試（高考）。在世界史科目的考題中，一道考查中國古代皇帝及其歷史功績的題目引發熱議，逾90%考生未能清楚區分隋文帝和秦始皇的功績「中伏」答錯。
題目為「朕」的描述，指中國未能統一，戰亂不止，自稱帝王者眾多，各地車輪寬度不一、貨幣種類繁雜、百姓陷混亂。因此「朕」承繼天命稱帝，統一度量衡，並鑄造形制與重量統一的貨幣。此外，為了方便物資流通，修建了從首都到潼關的廣通渠。「朕」統一中國已有多年，如今欲越過長城征討北方遊牧民族，以安定天下。該題目要求考生根據上述材料，判斷這位中國古代皇帝的身份，並選出與其相關的歷史事件。
大部分考生將試題描述的皇帝解讀為秦始皇，多達87.7%的考生選擇了選項二，即秦始皇相關的「焚書坑儒」。但教育課程評價院公布正確答案為選項四，即「廢除了九品中正制度」，實際描述的皇帝是隋文帝，答錯率高達92.6%，關鍵理由是描述提到的「開鑿廣通渠」。
未能區分隋文帝和秦始皇
這道題「古惑」在於「統一貨幣度量衡」及「長城」等字眼，容易讓人聯想到秦始皇的功績，但真正的關鍵落在「廣通渠」上。廣通渠是隋文帝為解決京師長安（大興城）的漕糧供應問題，而下令開鑿的一條重要運河。明確這點後，便能將時代背景鎖定在隋朝選出正確答案。不少內地網民看過後表示，如不仔細審題，很多人第一眼確實會以為講的是秦始皇，「一看到統一天下、修長城打匈奴，就下意識認定是秦始皇。因為秦始皇太出名了，標簽太鮮明」。