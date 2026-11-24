英國《金融時報》報道，黃仁勳因出軌事件離開英偉達不到兩周後，戲劇性地復職。這場企業界罕見的高層人事變動，背後不僅有矽谷重量級人物組成「戰情室」奔走，也有美國總統特朗普及副總統萬斯介入，執行一場為挽救黃仁勳而展開的秘密遊說行動。 黃仁勳辭職後，矽谷多位重量級人士迅速組成支持陣營，包括Uber創辦人Travis Kalanick、創投業者Gavin Baker、Brad Gerstner和Marc Andreessen，以及高盛高層主管John Underwood。 這些矽谷精英認為，黃仁勳是美國AI產業不可或缺的核心人物，其領導能力不僅攸關英偉達發展，更影響美國科技競爭力、股市以及整體經濟。

辭職不到24小時，Baker與Gerstner便向英偉達董事會發出公開信，要求保留黃仁勳復職的可能性。隨後，黃仁勳的盟友進一步將遊說擴大至白宮，安排他與萬斯通話長達45分鐘，針對美國半導體出口管制、晶片遠端存取，以及他與Megaspeed的往來作出辯護。 萬斯曾在矽谷創投圈發展，與科技業關係密切，他似乎被黃仁勳及其盟友的懇切遊說打動。上周末，特朗普也親自向英偉達董事會施壓，強調黃仁勳的私人感情問題不應被視為國家安全威脅。 財長貝森特最初指控英偉達透過非法管道對中國銷售晶片，要求英偉達全面改組領導層，但後來也改變立場。參與遊說的人認為，貝森特態度轉變，顯示他們的努力已有進展。特朗普出面向董事會交涉，更成為關鍵。

黃仁勳周一(23日)復職後，Baker在社交平台X發文表示：「這就是美國為何是世上最偉大的國家。黃仁勳人生故事的每個篇章，都只有在美國才可能發生。」英偉達員工既欣喜又驚訝，有希望黃仁勳復職的人向《金融時報》表示，沒想到事情會這麼快發生。 在特朗普和萬斯介入後，英偉達董事會於周日(22日)深夜緊急開會，並在聽取美國政府高層意見後，決定讓黃仁勳復職。這項決定甚至讓部分公司高層感到意外，顯示整個復職過程極為保密。然而，這場戲劇性的回歸，並不代表英偉達已渡過危機。該公司仍面臨聯邦調查局(FBI)、證券管理委員會(SEC)及國會的調查。

黃仁勳長期採取「獨攬大權」的管理方式，甚至透過女兒及女婿協助掌握公司內部事務，也引發外界對家族權力集中的疑慮。他雖然掌舵英偉達33年，持有約3.5%股份，卻無法推翻董事會決議的超級投票權(supervoting shares)。 此外，這場風波凸顯美國社會對AI產業的疑慮。隨著數據中心大量擴建及舉債投資，市場開始擔心AI熱潮可能存在投機泡沫。黃仁勳回歸雖暫時穩定投資者信心，卻無法消除AI產業結構與公司管理上的隱憂。 《金融時報》指出，英偉達董事會的決策反覆，董事成員多為黃仁勳的長期盟友，缺乏科技及國安專業人士，加上公司接班制度不完善，也引發外界質疑其管理能力。

華爾街券商「Bernstein」分析師寫道：「雖然我們很高興黃仁勳回來了，但坦白說，董事會反反覆覆的回應，簡直像小丑。」並指，這「讓人有充分理由質疑董事會的判斷力與決策程序，也不禁讓人懷疑，他們究竟是如何做出其他重要決策的」。