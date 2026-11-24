英國黑客阿里昂·庫爾塔伊被控2022年竊取並洩露Rockstar Games旗下近日推出的電子遊戲《俠盜獵車手》系列第六部《GTA6》中的影片畫面，周一（23日）被法院判處7年監禁。由於他此前已被長期羈押於醫院及監獄，故在宣判當天獲得有條件釋放。

英國一名黑客被控網絡入侵多間企業，包括2022年竊取並洩露Rockstar Games旗下近日推出的電子遊戲《俠盜獵車手》系列第六部《GTA6》中的影片畫面，周一（23日）被法院判處7年監禁。由於他此前已被長期羈押於醫院及監獄，故在宣判當天獲得有條件釋放。

庫爾塔伊還對美國網約車平台優步公司、英國電信公司等企業實施了一系列網絡攻擊。據英國廣播公司報道，庫爾塔伊是一個黑客網絡犯罪組織的成員，相關網絡攻擊發生在2021年8月至2022年9月間，當時他尚未成年。

據英國媒體報道，該名現年21歲男子名為阿里昂·庫爾塔伊（Arion Kurtaj），來自牛津郡。英國檢方指，庫爾塔伊2022年入侵遊戲製作商Rockstar Games的系統，竊取當時尚未上市的《GTA6》90段遊戲影片，將相關畫面發布到互聯網上，並威脅要公開遊戲源代碼。

庫爾塔伊此前因嚴重自閉症被認定精神狀況不適合受審，並被判無限期留在安全醫院。他今年1月被認為適合接受審判，隨後轉往普通監獄。庫爾塔伊承認上述罪行。倫敦一家法院周一判處他7年監禁。由於此前已被長期羈押於醫院及監獄，他在宣判當天獲得有條件釋放。法官稱讚他「非常有天賦」同時，也警告他不要再犯事。

《GTA6》本月19日正式發售，距離該系列上一部作品問世已13年。數據顯示，該遊戲上市首日的全球零售銷售額估計可高達37.9億美元，創下娛樂產品首發銷售額紀錄。