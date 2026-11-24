辭職不足兩星期的英偉達行政總裁黃仁勳，強勢回歸震驚各界。對股民來說是大好消息，但凸顯了英偉達董事會的無能。上周才稱無意讓黃仁勳復職，但昨日(23日)突宣布全體成員一致通過恢復他行政總裁職務，令事件大反轉。耶魯管理學院教授、企業管理專家Jeffrey Sonnenfeld質疑，英偉達管治混亂、監管機構調查，以及股東巨大損失，令董事會沒有信譽可言，成員應集體辭職。他之前受訪曾指，英偉達缺乏接班人計劃，董事會也無人能勝任；60名高管向黃仁勳直接匯報，這是蓄意的安排，沒有人威脅到他的地位，實際上等於「綁架」英偉達。

Sonnenfeld接受財經頻道CNBC訪問時批評促成黃仁勳回歸的政治介入和董事會處理危機的手法，又指黃仁勳11月12日辭職，英偉達股價於10天交易日內蒸發1.6萬億美元(約12.48萬億港元)，在英違達股價暴跌期間拋售股票的投資者，有權提出訴訟申索賠償，「董事會應該總辭」。他指英偉達一開始就應該先讓黃仁勳停職接受調查。但董事會當時卻一致通過接受黃仁勳請辭，此舉不僅嚇壞投資人，更連帶引發科技股崩盤。Sonnenfeld質疑面臨聯邦政府和愈來愈多州政府的審查，以及共和黨控制的國會參眾兩院調查，黃仁勳如何有效領導英偉達。

他又認為，讓英偉達重回中國市場的安排構成嚴重的國安危機。Sonnenfeld指出，資產僅400萬美元(約3,120萬港元)的空殼公司，竟可透過中介購入價值50億美元(約390億港元)的晶片，英偉達的競爭對手如戴爾(Dell)已因此暫停區內商業交易，而收到類似警告的英偉達卻涉嫌繼續供貨，高端的英偉達晶片已在中國手上。

黃仁勳復職｜「黃仁勳大到不能解僱」

Sonnenfeld雖批評黃仁勳的復職，但考慮到這位英偉達創辦人將公司發展成為如今市值萬億美元的巨頭，董事會不太可能改變其復職決定。資本管理公司Andersen Capital Management創辦人Peter Andersen形容今次事件是董事會管理不善的教科書級範例，他們絕無可能在如此短的時間內，完成所有應有的「盡職調查」，並做出那樣的決定。證券商Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，「黃仁勳大到不能解僱」。

黃仁勳復職｜董事會：收到美國政府高層意見

報道指，董事會在周日(22日)決定了黃仁勳的復職，於周一美股開市前宣布有關決定。董事會恢復黃仁勳職務的理由包括董事會對黃仁勳的坦誠和領導英偉達的能力感到滿意，又稱收到美國政府高層竟見，指有信心黃仁勳回歸不會對國安構成危險。美國總統特朗普周日在旗下社交網「Truth Social」曾發文稱，「我希望英偉達董事會重新聘用黃仁勳，對公司和美國都是最佳做法」。報道指，特朗普發表有關帖文後和董事會宣布黃仁勳復職前，於美股周一開市前交易時段，約早上8時45分，英偉達股價漲約9%。