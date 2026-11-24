黃仁勳辭職離開英偉達，短短11天便戲劇性回歸。路透社報道，縱觀科技界和商界，CEO離職後又迅速回朝的先例並不多。 迪士尼行政總裁Bob Iger於2020年退休，兩年後便重返公司，直到今年較早時才再度卸任。 在科技公司創辦人中，只有Zynga的Mark Pincus以及Workday的Aneel Bhusri在辭任行政總裁約兩年後重返崗位。蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)更是離開了12年才回歸。 OpenAI行政總裁阿特曼(Sam Altman)於2023年遭解職後短短5天便戲劇性復職，是少數的例外。 然而，這些例子都不像黃仁勳般出軌醜聞纏身，經歷跌落神壇又火速回朝的劇情。

英偉達董事會上周才重申不會讓黃仁勳復職，但在股東、創投業者以及總統特朗普的壓力下，董事會周一便宣布黃仁勳將回歸。

由於外界普遍視英偉達為AI經濟的關鍵支柱，媒體指出，隨著英偉達市值蒸發約1萬億美元，並動搖支撐全球股市4年多來的AI交易信心，業界高層紛紛出面力挺黃仁勳，不僅在社交平台發文，也致電董事會成員施壓。 研究科技史的華盛頓大學教授Margaret O'Mara表示，矽谷長期以來的慣例是「讓這位不可或缺的人物專心搞創新」，對不當行為「隻眼開、隻眼閉」，「只要能把事情搞定，你就算是個聰明絕頂的混蛋也無所謂」。 不僅AI業界力挺，政府也將英偉達視為推動AI發展的核心力量，特朗普火速出手，協助黃仁勳回歸。

知情人士告訴路透社，特朗普與萬斯於過去的周末親自接觸英偉達董事會，施壓要求讓黃仁勳復職。 這些知情人士透露，司法部長布蘭奇(Todd Blanche)與國家情報總監克萊頓(Jay Clayton)也發揮關鍵作用，表達黃仁勳對美國不構成國安風險，且未發現有證據顯示他存在與美國國安相關的違法或不當行為。