美國白宮提前迎接聖誕節！美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在11月23日正式揭開白宮聖誕季序幕，一棵高達5.5米的冷杉搭乘馬車運抵白宮，由梅拉尼婭親自迎接。今年白宮聖誕裝飾主題定為「美國花開」（American Bloom），預計感恩節後正式公開。梅拉尼婭的聖誕願望是世界和平，特別希望俄羅斯與烏克蘭能在聖誕節前達成停火協議。

這棵聖誕樹來自威斯康星州（Wisconsin）恩德弗（Endeavor）的Silent Night Evergreens農場，由查普曼（Chapman）家族種植，並由美國陸軍退伍軍人、聯邦快遞（FedEx）貨運司機傑Chuck Jensen負責運送。聖誕樹搭乘裝飾華麗的馬車抵達白宮北側大道，梅拉尼婭身穿紅白格紋大衣親自迎接，並向栽種及運送聖誕樹的人員致謝。