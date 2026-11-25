美國白宮提前迎接聖誕節！美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在11月23日正式揭開白宮聖誕季序幕，一棵高達5.5米的冷杉搭乘馬車運抵白宮，由梅拉尼婭親自迎接。今年白宮聖誕裝飾主題定為「美國花開」（American Bloom），預計感恩節後正式公開。梅拉尼婭的聖誕願望是世界和平，特別希望俄羅斯與烏克蘭能在聖誕節前達成停火協議。
這棵聖誕樹來自威斯康星州（Wisconsin）恩德弗（Endeavor）的Silent Night Evergreens農場，由查普曼（Chapman）家族種植，並由美國陸軍退伍軍人、聯邦快遞（FedEx）貨運司機傑Chuck Jensen負責運送。聖誕樹搭乘裝飾華麗的馬車抵達白宮北側大道，梅拉尼婭身穿紅白格紋大衣親自迎接，並向栽種及運送聖誕樹的人員致謝。
聖誕樹放在白宮藍廳
這棵冷杉將安置在白宮藍廳（Blue Room），供市民及訪客於聖誕期間欣賞。白宮今年的裝飾主題為「美國花開」，梅拉尼婭先前透露，布置規劃已經完成，預計感恩節過後正式公開。
除了迎接聖誕樹，梅拉尼婭日前被問到今年的聖誕願望時，直接回答「世界和平」，並進一步表示，希望俄羅斯與烏克蘭能夠盡快達成停火協議，最好能在聖誕節前實現。
梅拉尼婭表示，停火需要俄羅斯與烏克蘭雙方都有意願，並希望相關努力能夠迅速取得進展。她也透露，特朗普一家預計在佛羅里達州棕櫚灘度過聖誕節，特朗普則可能更希望在聖誕節當天打場高爾夫球。
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🚨 JUST IN: In a BEAUTIFUL moment, First Lady Melania Trump just officially welcomed the 2026 White House Christmas tree as it arrives Stunning. Our First Lady has CHRISTMAS CLASS! 🎄🇺🇸 This tree will be a CENTERPIECE. Melania is known for having the most beautiful Christmas decorations, so I am excited to see how they turn out 👏🏻— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 23, 2026