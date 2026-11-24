隨着Spotify、Apple Music及YouTube等串流平台普及，民眾只需一部智能手機，便可隨時收聽數以百萬計歌曲。但對不少認知障礙症患者而言，科技進步未必帶來便利，原本有助喚起回憶、紓緩焦慮和情緒不安的音樂，現因串流平台操作太複雜，而變得難以接觸。
英國上議院周二舉行活動，探討認知障礙症患者使用音樂服務時面對的障礙。倡議團體指，熟悉的歌曲有助緩解患者躁動及不安情緒，也能勾起記憶、促進自我認同，並加深與家人的交流。但大趨勢是，音樂服務逐漸轉向觸控介面及串流訂閱模式，當地不少長者根本不懂使用。
介面太複雜 六成長者網民未用過
關注認知障礙症患者音樂福祉的英國慈善組織Music for Dementia，以及長者慈善機構Age UK的研究顯示，當地僅30%受訪年長照顧者表示能與患病家人一同使用串流音樂服務；在65歲或以上網民當中，60%人從未透過互聯網收聽串流音樂或觀看串流影片。
Music for Dementia及英國謝菲爾德大學聯同環球音樂、華納音樂及英國唱片業協會(BPI)等機構，推動認知障礙症患者更容易接觸個人化音樂。項目包括推出免費網上音樂電台，全天候播放1940至80年代經典歌曲。平台無廣告、無新聞及其他內容；另設主題歌單頻道，方便照顧者透過音樂協助患者回憶往事。
此外，謝菲爾德大學研究人員正與認知障礙症患者合作設計音樂科技產品，包括操作簡單的播放器，以及讓認知能力逐漸退化的人士，仍可創作音樂的工具。
專家︰音樂科技產品應顧及所有人
英國唱片業協會多元、公平與共融主管Hailey Willington稱，音樂應屬於所有人，業界有責任思考何謂真正方便使用的音樂科技，而非只服務熟悉數碼產品的一代。阿茲海默症協會高級知識主任Simon Wheeler表示，即使記憶及語言能力逐漸衰退，音樂往往仍能與認知障礙症患者產生共鳴，一首熟悉歌曲足以勾起珍貴回憶，也能創造與家人相處的寶貴時刻；他稱科技不斷改變生活方式之際，產品亦應照顧認知障礙症患者需要。