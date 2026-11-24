串流影音平台普及，但對於認知障礙者來說介面太複雜，或影響其接觸音樂紓緩情緒的機會。(路透社、資料圖片)

隨着Spotify、Apple Music及YouTube等串流平台普及，民眾只需一部智能手機，便可隨時收聽數以百萬計歌曲。但對不少認知障礙症患者而言，科技進步未必帶來便利，原本有助喚起回憶、紓緩焦慮和情緒不安的音樂，現因串流平台操作太複雜，而變得難以接觸。

英國上議院周二舉行活動，探討認知障礙症患者使用音樂服務時面對的障礙。倡議團體指，熟悉的歌曲有助緩解患者躁動及不安情緒，也能勾起記憶、促進自我認同，並加深與家人的交流。但大趨勢是，音樂服務逐漸轉向觸控介面及串流訂閱模式，當地不少長者根本不懂使用。