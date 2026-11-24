日媒《週刊文春》調查發現，被指是黃仁勳婚外情女主角的黃樂曾在日本活動。 報道指，一名曾替黃樂擔任翻譯的日本友人透露，從新冠疫情前至2024年，黃樂曾多次前往大阪，除了到百貨公司購買化妝品，也會前往美容院理髮護髮，通常當日或翌日便返回中國。 黃樂2024年曾向這名友人表示，「想在日本開設一間貿易公司」，但沒有透露具體業務內容。根據《週刊文春》取得的公司登記資料，2025年10月30日，一間名為「Megaspeed International株式會社」的公司在大阪成立，與在新加坡陷入晶片走私疑雲的一間公司同名，並由上述友人的親屬擔任公司代表。

該公司資本額為500萬日圓(約24.6萬港元)，登記地址位於大阪市梅田商業區，營業項目包括「透過數據中心進行數據分析」、「IT設備買賣」等。該公司成立時，黃樂已經是美國及新加坡當局的調查對象。 《週刊文春》記者實地走訪這間公司的登記地址，發現該處為共享辦公室，沒有以該公司名義設置的信箱，管理人員表示不知道這家公司的存在。由此推測，黃樂可能在受到美國及新加坡當局調查的時候，試圖透過在日本設立空殼公司，建立新的活動據點。但暫無證據證實該日本公司實際涉及晶片走私或間諜活動。

曾替黃樂擔任翻譯的友人表示，「直到現在，我仍然無法相信她可能是間諜。她從來沒有向我提過英偉達的名稱。只有在她要來日本的時候，才會主動與我聯絡，現在已完全失去聯絡。」

此外，《週刊文春》報道，黃仁勳與日本科技業界淵源深厚。1993年創立英偉達後，公司一度面臨倒閉，當時日本遊戲大廠SEGA世嘉伸出援手，成為英偉達屹立至今的重要關鍵。 SEGA前社長入交昭一郎接受《週刊文春》採訪時回憶，1996年英偉達承接世嘉遊戲主機晶片開發計劃，但因技術路線錯誤，黃仁勳主動要求SEGA終止合約，同時懇求讓英偉達利用剩餘資金重振公司。最後，SEGA將剩餘的5億日圓開發經費轉為英偉達股票，協助英偉達度過難關。 入交昭一郎表示，黃仁勳是個不會懷疑別人的人，總是直接表達內心想法，因此令人信任。

黃仁勳今年7月到日本出席活動時，也再度公開感謝SEGA，強調若沒有SEGA當年的幫助，就不會有今天的英偉達。 黃仁勳7月15日還在東京神田一間居酒屋，與日本半導體企業高層聚餐，包括Resonac社長高橋秀仁、Advantest會長吉田芳明等人。高橋秀仁表示，黃仁勳當時呼籲日本企業共同推動AI產業發展，態度十分親切、開朗，吉田芳明則坦言，他這次出軌風波完全出乎意料。