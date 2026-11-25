晶片龍頭英偉達行政總裁黃仁勳因婚外情兼捲入間諜疑雲辭去行政總裁等職務，戲劇性地於11天後復職。美國總統特朗普事後承認介入事件，並派出從政前曾於矽谷科技界任職的副總統萬斯遊說董事會，成功令黃仁勳回朝。董事會亦在聲明中稱，收到美國政府高層竟見，指有信心黃仁勳回歸不會對國安構成危險；董事會對黃仁勳的坦誠和領導英偉達的能力感到滿意，遂一致贊成恢復其職務。黃仁勳辭職後，員工、股東和科技界領袖，甚至特朗普均向英偉達董事會施壓，董事會上周仍堅持不讓黃復職，但卻突然大反轉，其「兒戲」做法被批評管理能力有問題，董事會的獨立性亦遭質疑。黃仁勳離職後美股下挫，有國會議員認為特朗普政府將「托市」凌駕國安之上。

特朗普周一在社交網發文稱，國家需要黃仁勳在英偉達的領導，這不僅是為了確保公司的成功與繁榮，更是為了整個美國經濟。他周一接受財經頻道CNBC訪問，透露親自和英偉達董事會溝通，促成黃仁勳回歸，「這麼說吧，我和他們談過，我說服了他們……這件事是我促成的」。他指出，司法部門調查後認為黃仁勳沒有涉及罪行，強調失去「國家級腦力」的黃仁勳才是國安威脅；他不在英偉達工作，可能被中國招攬，去掌管華為等中國科技巨頭。 彭博社報道，特朗普除了委派副總統萬斯接觸黃仁勳和英偉達，他亦曾親自致電參與英偉達董事會會議。報道還指，在特朗普的壓力下，董事會周日在數小時內決定讓黃仁勳復職。

有民主黨議員表示，事件反映國安問題的重要不及與總統特朗普打好關係；對企業樹立了壞榜樣，只要賣出更多產品而不顧國家安全是可以接受的。另有議員指，只要像黃仁勳有錢有勢力，就可以逃避出口管制或問責，因他推高了股價。有報道指，黃仁勳復職帶動英偉達股價大幅攀升，持有英偉達股票的特朗普，帳面獲利最高達1,500萬美元(約1.17億港元)。 黃仁勳周一復職後，返回英偉達的加州總部時獲員工英雄式歡迎。他並未有穿上招牌皮褸而是穿著黑色外套，發言時就近日風波向員工致歉，「我犯了非常糟糕的錯誤，我會努力改善」。他感謝公司再給他一次機會，「我這一次會當一個更好的行政總裁。」特朗普透露，黃仁勳妻子Lori已原諒他的不忠。

反映AI不可倒下 黃仁勳復職令AI相關股票的投資者鬆一口氣，但反映AI熱潮及其中心人物即黃仁勳已大到不可倒下。黃仁勳事件令人關注的不單是英偉達的管理，而是AI生態的健康。分析指，各種不穩定因素疊加在一起，引發了一場信心危機，「今次英偉達風波是不穩定因素之一，黃仁勳復職掃除最大的不穩定」。英偉達股價周一飆升逾30%，市值增加超過9,500億美元(約7.4萬億港元)，並在一個交易日內將今年迄今的跌幅減少了三分二。不少投資者已擔心英偉達的巨額市值有幾大程度是與黃仁勳掛鈎。黃仁勳被認為成功預視技術變革，使英偉達的先進晶片成為AI蓬勃發展的核心，並推動了利潤飆升，無人放心可以找到一個可代替他的人。

董事會被指應總辭 分析：黃仁勳大到不能解僱 黃仁勳11月12日辭職後，英偉達股價於10天交易日內蒸發1.6萬億美元(約12.48萬億港元)。耶魯管理學院教授、企業管理專家Jeffrey Sonnenfeld質疑，英偉達管治混亂、監管機構調查，以及股東巨額損失，令董事會沒有信譽可言，成員應集體辭職。他之前受訪曾指，英偉達缺乏接班人計劃；60名高管向黃仁勳直接匯報，這是蓄意的安排，沒有人威脅到他的地位，實際上等於「綁架」英偉達。他指英偉達一開始就應該先讓黃仁勳停職接受調查，但董事會當時卻一致通過接受黃仁勳請辭，此舉不僅嚇壞投資人，更引發科技股崩盤。Sonnenfeld又質疑面臨聯邦政府和愈來愈多州政府的審查，以及共和黨目前控制的國會參眾兩院展開調查，黃仁勳如何有效領導英偉達。證券商Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick則表示，「黃仁勳大到不能解僱」。另有人形容對投資者來說，他的地位超越音樂界殿堂人物「貓王」皮禮士利。Sonnenfeld認為，讓英偉達重回中國市場的安排構成嚴重國安危機。他指出，資產僅400萬美元(約3,120萬港元)的空殼公司，竟可透過中介購入價值50億美元(約390億港元)的晶片，英偉達的競爭對手如戴爾(Dell)已因此暫停區內商業交易，而收到類似警告的英偉達卻涉嫌繼續供貨，高端的英偉達晶片已在中國手上。Sonnenfeld雖批評黃仁勳的復職，但考慮到他將公司發展成為如今市值萬億美元的巨頭，董事會不太可能改變復職決定。

黃仁勳辭職又復職時序