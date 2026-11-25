傳黃仁勳復職前向董事會自爆外遇不只3人，特朗普激讚其妻「好妻子」。

英偉達(Nvidia)創辦人黃仁勳捲入婚外情風波，辭去執行長職務僅11天便戲劇性回巢，消息人士透露，黃仁勳向董事會坦承，除了先前媒體揭露的3段婚外情，還有其他婚外情，並對自己的行為表達懺悔。正當外國關注黃仁勳的婚姻狀況時，美國總統特朗普向傳媒透露，黃仁勳與其結婚己41年的妻子洛麗(Lori Huang)已經解決彼此之間的問題，更連用3次「非常」強調稱讚洛麗是個好妻子。

《福布斯》(Forbes)報道，英偉達董事會22日與黃仁勳開會，雙方談了數小時。消息人士透露，黃仁勳向董事會坦承，除了先前媒體揭露的3段婚外情，還有其他婚外情，並對自己的行為表示後悔，輝達董事會雖認為他的行為違反公司守則，最終仍一致同意讓他復職是最佳方案。不過報道無未說明黃仁勳承認的外遇人數。