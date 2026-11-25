英偉達(Nvidia)創辦人黃仁勳捲入婚外情風波，辭去執行長職務僅11天便戲劇性回巢，消息人士透露，黃仁勳向董事會坦承，除了先前媒體揭露的3段婚外情，還有其他婚外情，並對自己的行為表達懺悔。正當外國關注黃仁勳的婚姻狀況時，美國總統特朗普向傳媒透露，黃仁勳與其結婚己41年的妻子洛麗(Lori Huang)已經解決彼此之間的問題，更連用3次「非常」強調稱讚洛麗是個好妻子。
《福布斯》(Forbes)報道，英偉達董事會22日與黃仁勳開會，雙方談了數小時。消息人士透露，黃仁勳向董事會坦承，除了先前媒體揭露的3段婚外情，還有其他婚外情，並對自己的行為表示後悔，輝達董事會雖認為他的行為違反公司守則，最終仍一致同意讓他復職是最佳方案。不過報道無未說明黃仁勳承認的外遇人數。
特朗普：黃仁勳與妻子已經解決了問題
特朗普接受《紐約時報》訪問時談及黃仁勳的婚姻狀況，聲稱64歲的洛麗仍選擇支持丈夫：「他(黃仁勳)有一個非常、非常、非常好的妻子，他們已經解決了彼此之間的問題，她是一位非常棒的女性。」特朗普也認為黃仁勳當初不應選擇辭職，直言自己不會採取相同的處理方式，更語出驚人表示：「你知道，這牽涉到性，而性比股票更有賣點。」
黃仁勳先前被媒體揭露的2段外遇，包括是被指懷疑是中國間諜的女商人黃樂(Alice Huang)和英偉達醫療保健事業副總裁Kimberly Powell。《路透社》日前亦報道黃仁勳曾與另一名英偉達女員工有關係，外界猜測是這名「小五」資訊長行政特助Jaime Miller，年約30至40來歲。但未知黃仁勳有否向董事會證實「小五」的身分。