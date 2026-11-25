預測市場平台Polymarket爆出疑似內幕交易爭議。英偉達(Nvidia)創辦人黃仁勳捲入婚外情風波，辭去執行長職務僅11天便戲劇性回巢，就在英偉達宣布他復職前，Polymarket竟有多組匿名帳戶精準押注復職結果，甚至在短時間內豪賺超過34萬美元(約266萬港元)，引發外界質疑是否有人提前掌握內部消息。

綜合報道，區塊鏈分析公司Bubblemaps指出，Polymarket近期出現2組「可疑帳戶群」，這些帳戶在完成建立、注資後，幾乎立即開始下注，且交易內容全都集中在英偉達相關市場，時間點相當敏感。第1批共5個帳戶於11月16日建立並注資，時值美國總統特朗普公開表態歡迎黃仁勳重返英偉達的當天；第2批11個帳戶則於23日成立，距離英偉達董事會宣布黃仁勳復職僅數小時。當天11個新帳戶在世界標準時間凌晨3時49分至上午10時44分間陸續注資，隨後便開始交易。其中1個帳戶在美東時間週一凌晨2時過後不久，就買進黃仁勳能否在11月底前重返輝達的預測合約。當時每份合約價格僅3美分，代表市場認為黃仁勳復職機率只有3%。該帳戶投入約2,700美元，最後獲利接近4.7萬美元。不過，Bubblemaps強調，目前無法確認這些匿名帳戶的實際操作者，是否涉及內線交易仍有待進一步釐清。