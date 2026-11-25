這棟大樓11月19日曾遇襲，是沙特阿拉伯自7月與伊朗支持的胡塞武裝重新爆發軍事行動以來，數個遭攻擊的知名目標之一。

法新社報道，目擊者表示，襲擊鎖定樓高80層的公共投資基金大樓（Public Investment Fund Tower），沙特阿拉伯主權財富基金公共投資基金（PIF）總部就位於這座大樓內。這座大樓是利雅德阿布杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District, KAFD）的地標。

目擊者表示，沙特阿拉伯首都利雅德最高大樓昨日（11月24日）遇襲造成11人受傷。這棟位於金融區的大樓1周內已第2度遭攻擊。聯軍譴責也門胡塞武裝「恐怖攻擊」。

一名消息人士向法新社透露，大樓今天再度遇襲時，有數人正在內部修復上周襲擊造成的損壞。消息人士說，11名傷者中至少有2人嚴重燒傷，情況危殆。

沙特阿拉伯民防部門稍後表示，這宗由胡塞武裝發動的襲擊造成11人受傷。沙特阿拉伯新聞社（Saudi Press Agency）報道指出，傷者包括印度、尼泊爾及埃及籍人士，以及沙特阿拉伯公民。

聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）發文表示：「金融中心區一棟大樓遭到卑劣的恐怖攻擊。相關單位正在勘查遇襲現場。」

國營石油巨擘沙特阿拉伯阿美石油公司（Aramco）一棟坐落在阿布杜拉國王金融區內的大樓本月稍早也曾遇襲。利雅德國際機場10月則多次遭攻擊，其中一次襲擊造成14人死亡。另有一名目擊者告訴法新社，今天有一輛裝設擴音器的車輛曾警告附近的行人尋找掩護。警方隨後封鎖金融區的部分出入口。

公共投資基金大樓高385米，矗立於利雅德的阿布杜拉國王金融區是區內最著名地標。