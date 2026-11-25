非洲國家津巴布韋一間由中國人經營的工廠日前遭10多名配備AK-47步槍的劫匪偽裝員工敲門闖入，期間開槍射傷2名中國員工，其中1人腹部被子彈貫穿。(影片截圖)

非洲國家津巴布韋接連發生針對中資企業的劫案。一間由中國人經營的工廠日前遭10多名配備AK-47步槍的劫匪偽裝員工敲門闖入，期間開槍射傷2名中國員工，其中1人腹部被子彈貫穿，均無生命危險。

內媒報道，最新一宗槍擊劫案發生於11月21日晚上7時許，地點位於津巴布韋首都哈拉雷（Harare）一間由中國人經營的工廠。津巴布韋中國和平統一促進會會長王新舉稱，兩名傷者均為工廠員工，其中一人腹部右側被子彈貫穿，所幸未傷及內臟，另一人腹部左側被子彈擦傷。目前兩人正在醫院接受治療，均無生命危險。目前，中國大使館與當地警方已介入處置。

王指，當時10多名劫匪持槍分別乘坐兩輛車在工廠門口潛伏。其中一名劫匪敲門，工廠內中國人員以為是員工敲門遂開門。劫匪進入後控制該名中國人、一名老闆的孩子和保安，其餘劫匪則進入工廠。工廠護欄邊有2名中國人看到劫匪後，持槍朝空中鳴槍示警，劫匪亦開槍，及後逃跑。據目擊者表示，劫匪疑似攜帶AK-47、霰彈槍、步槍及手槍等多種槍械。CCTV畫面顯示，有幾名劫匪朝工廠邊開槍，隨後一行人翻過大門，離開現場。