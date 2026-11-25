隨著玩家們陸續深入探索《GTA6》打造的開放世界大作，遊戲中各種令人驚喜的彩蛋與細節也接連被發掘，當中不乏開發人員所投放的各種心思，例如將自住家或附近的環境置入遊戲。一名參與《GTA6》開發的Rockstar Games員工，近日透露自己將已故母親的名字留在遊戲世界裡，藉此紀念她曾經支持他踏上遊戲開發之路。

Rockstar Games品質保證部門開發人員Matt Green近日透過個人Instagram(IG)分享了一段令人動容的故事。Matt憶述自己小時候曾經不斷央求母親買《GTA：罪惡城市》給他，雖然母親起初相當猶豫，但最後還是答應了他。Matt說，詎料當年這個看似平凡的決定，竟然成為他日後踏入遊戲產業，甚至加入Rockstar Games的重要契機，還能參與《GTA 6》的開發。