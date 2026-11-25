美國紐約一名九旬婆婆，某天漫不經心地告訴姪女在衣櫃裡有一幅畫。期後，家屬為婆婆整理遺物時，真的從衣櫃裡找到一幅藝術界失蹤近百年的大師真跡，據知當年僅以3,800美元(約3萬港元)買下，近日卻在佳士得(Christie's)拍賣會上拍出487.8萬美元(約3,825萬港元)，翻了逾1200倍！
綜合報道，這幅名為《新墨西哥州阿比丘附近I》(Near Abiquiu, New Mexico I)的畫作，闊25.4厘米乘61厘米，由美國現代藝術大師Georgia O'Keeffe於1930年完成、屬於早期作品的作品，畫中以大地色調呈現新墨西哥州的山丘景色，具有重要的藝術價值。1963年，一名女子在紐約畫廊以3,800美元買下這幅作品，之後送給女兒，作為她取得碩士學位的畢業禮物，女兒曾任職於美國國務院，並派駐歐洲工作，平時也喜歡收藏藝術品，她一直將這幅畫掛在紐約東村的公寓內，直到1980年代中期發生一件事，才決定將畫作收起來。
一事件後令女主人將畫藏入衣櫃
家屬透露，當時女主人在家中招待客人打橋牌，卻發現有人一直盯著畫作看，似乎對作品特別感興趣，她察覺後怕生枝節，把畫放回原木箱收進玄關衣櫥深處，詎料這一藏就近40年，直至2022年，已經90多歲的女主人才偶然向負責照顧她的姪女提起，不過，家人當時沒有特別在意，直到女主人早前離世，姪女在整理公寓、清點遺物時，才從一堆外套後方找到舊木箱，打開後發現這幅珍貴作品。姪女隨後拍下畫作照片，交由佳士得專家鑑定，專家憑畫背的星形記號與「OK」縮寫確認真跡。此畫失落多年，公開影像僅得1931年照片，至今已距離近百年。畫作於11月17日在紐約拍賣，最終以487.8萬美元成交，買家身份未公開。