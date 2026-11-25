美國總統特朗普周二(24日)在白宮橢圓形辦公室接受《紐約郵報》專訪時再談到英偉達行政總裁黃仁勳涉及的爭議，表示特赦黃仁勳「是選項，但相信沒這個必要」，又建議黃仁勳下周赴國會作證時「說真話」。 特朗普一邊接受記者提問，一邊查看英偉達最新股價，表示「還不錯，股價(早段)下跌了幾個百分點，但最後也回升」。被問及黃仁勳下周將赴國會作證，特朗普說：「我認為他不需要援引(憲法)第5修正案。我想這是大家都有興趣知道的事情。」又說：「我希望他說實話。我是說，他的律師當然會給他建議，但我一直認為他光明磊落，也是非常聰明的人。」

被問及會否特赦黃仁勳可能涉及的犯罪，特朗普表示：「這一直是選項，但我不認為有此必要。」 民主、共和兩黨國會議員都猛烈抨擊讓黃仁勳復職的決定，原因是仍未釐清黃仁勳是否構成國安威脅，或是否違反向中國輸出晶片的出口管制。議員們料將嚴厲質詢黃仁勳，其中路易斯安那州共和黨參議員約翰‧甘迺迪(John Kennedy)估計，黃仁勳向國會作證時將援引憲法第5修正案，以避免在潛在的刑事訴訟中自證其罪。 有關黃仁勳出軌的醜聞，特朗普在專訪中表示，黃仁勳在復職前向英偉達董事會坦承還有其他婚外情，但他沒有了解具體細節。黃仁勳與被指為中國間諜的女商人黃樂以及至少兩名公司員工有婚外情，引發軒然大波。

特朗普表示，據他了解，黃仁勳沒有跟其他與北京有可疑關係的女性有染。他說：「沒有，據我所知沒有。老實說，我並未很深入了解這件事。但沒有，據我了解，沒有。」 特朗普也說，不清楚黃仁勳在復職前向英偉達董事會坦承有過多少段婚外情，「我真的不太清楚，我只關心晶片生意，多過性方面的事」。 特朗普說，英偉達的成功對美國維持人工智能(AI)領域上的領先地位至關重要，對美國政府持有英偉達股權持開放態度。 特朗普重申，是他介入而促成黃仁勳復職，包括向董事會保證黃仁勳沒有問題，因為英偉達如果「選錯了人」來接替黃仁勳，「對我們國家來說，在很多方面都會是糟糕的事」。