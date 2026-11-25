美國哥倫比亞廣播公司(CBS)周二(24日)引述多名知情人士報道，英偉達行政總裁黃仁勳雖捲入國安疑雲，但目前仍持有美國政府核發的安全許可。消息指，當局曾討論撤銷黃仁勳的安全許可。
一名知悉內情的消息人士向CBS透露，黃仁勳得知其婚外情對象、女商人黃樂疑與中國國安部門存在關聯後，特朗普政府並沒向黃仁勳提供「防禦性安全簡報」。這類簡報屬於反情報簡報，目的是協助持有政府安全許可的人士辨識潛在威脅。
在承接聯邦政府機密業務的科技公司中，高層主管持有安全許可並不罕見。司法部長布蘭奇周二受訪表示，他不確定黃仁勳是否仍持有安全許可。他也未有提及針對黃仁勳的具體調查結果，亦沒說明聯邦調查人員是否約談過黃仁勳，或檢視他與疑似間諜之間的關係。
布蘭奇表示，美國政府依賴各聯邦機關共同評估國家安全風險，以判定個別人士是否有資格接觸政府敏感資訊。
特朗普周一接受CNBC訪問時為黃仁勳辯護，表示經過「非常徹底的調查」，發現黃仁勳除了在一些不太相關的事情上判斷失當，「他沒有做錯任何事」。
記者追問，在晶片出口管制調查仍在進行的情況下，司法部如何排除黃仁勳可能涉及的刑事責任，布蘭奇僅稱，他無法預測未來調查是否會得出不同結論，英偉達是「良好的企業公民」，他沒理由認為英偉達會妨礙聯邦調查。
當被問及黃仁勳據稱與疑似中國女間諜發展婚外情會否構成國安風險，布蘭奇說，官員必須依據實際情報評估，而非媒體報道。