美國哥倫比亞廣播公司(CBS)周二(24日)引述多名知情人士報道，英偉達行政總裁黃仁勳雖捲入國安疑雲，但目前仍持有美國政府核發的安全許可。消息指，當局曾討論撤銷黃仁勳的安全許可。

一名知悉內情的消息人士向CBS透露，黃仁勳得知其婚外情對象、女商人黃樂疑與中國國安部門存在關聯後，特朗普政府並沒向黃仁勳提供「防禦性安全簡報」。這類簡報屬於反情報簡報，目的是協助持有政府安全許可的人士辨識潛在威脅。

在承接聯邦政府機密業務的科技公司中，高層主管持有安全許可並不罕見。司法部長布蘭奇周二受訪表示，他不確定黃仁勳是否仍持有安全許可。他也未有提及針對黃仁勳的具體調查結果，亦沒說明聯邦調查人員是否約談過黃仁勳，或檢視他與疑似間諜之間的關係。