聯合國現任秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)任期將於今年底屆滿，但距離卸任只剩一個多月，接班人選卻遲遲沒有進展。負責縮小候選人範圍的聯合國安全理事會，歷經9輪意向性投票，仍無法取得五大常任理事國共識。

美國常駐聯合國代表沃爾茲（Michael Waltz）在11月20日在第9輪意向性投票結束後向媒體坦言，「很遺憾，尚未達成一致。」他希望能在今年底前確定新人選，但外交人士對此並不樂觀。

過去幾任秘書長，包括古特雷斯及前任秘書長潘基文，都是在當選年10月中旬獲得任命。此次接班人選遲遲無法出爐，主要原因在於五大常任理事國對所有候選人始終無法取得共識。