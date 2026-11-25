聯合國現任秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)任期將於今年底屆滿，但距離卸任只剩一個多月，接班人選卻遲遲沒有進展。負責縮小候選人範圍的聯合國安全理事會，歷經9輪意向性投票，仍無法取得五大常任理事國共識。
美國常駐聯合國代表沃爾茲（Michael Waltz）在11月20日在第9輪意向性投票結束後向媒體坦言，「很遺憾，尚未達成一致。」他希望能在今年底前確定新人選，但外交人士對此並不樂觀。
過去幾任秘書長，包括古特雷斯及前任秘書長潘基文，都是在當選年10月中旬獲得任命。此次接班人選遲遲無法出爐，主要原因在於五大常任理事國對所有候選人始終無法取得共識。
根據遴選規則，候選人必須獲得安理會15個成員國中至少9國支持，而且不能遭到美、英、法、中、俄常任理事國否決。其中來自哥斯達黎加的聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）秘書長Rebeca Grynspan，在前7輪意向性投票中連續排名第一，一度被視為接班熱門人選。
古特雷斯拒留任
然而，最新一輪投票卻出現變化，有2個常任理事國投下不支持票，外交圈普遍猜測，其中一國可能是美國。另一名熱門人選、阿聯酋前常駐聯合國代表努賽貝赫（Lana Nusseibeh），投票僅獲7國支持，而且有3個常任理事國表態不支持。
更棘手的是，《聯合國憲章》並未明確規定，若無法及時選出新任秘書長，應該如何處理權力交接。外界曾提出延長古特雷斯任期，但他已多次表明不會留任，「明年1月1日將返回祖國葡萄牙。」
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