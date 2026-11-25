北韓朝中社日前公開領袖金正恩女兒金主愛滑雪的照片，外界質疑其身穿及使用的高端滑雪裝備產自歐洲，涉嫌違反聯合國對北韓制裁決議。美國國務院回應查詢時重申，滑雪裝備屬於對北韓禁運的奢侈品，聯合國成員國有義務防止相關物資直接或間接流入北韓。

朝中社上周報道，金正恩視察三池淵市旅遊區建設工地，報道同時刊出金主愛滑雪的相片片段。金主愛當時身穿的滑雪服，疑為法國奢侈品牌產品；其腳踏的滑雪板底部，則印有瑞士高端滑雪品牌Stöckli的商標。此外，陪同金正恩視察的北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天，其所穿戴的滑雪靴與雪杖，亦疑似為奧地利知名滑雪裝備品牌Fischer出品。

針對金主愛疑使用歐洲高價滑雪裝備，美國國務院發言人周二（24日）表示，根據聯合國安理會決議，成員國須嚴格遵守規定，不得直接或間接向北韓供應、銷售或轉售奢侈品，當中明確涵蓋滑雪裝備等休閒運動設備。無論是透過直接銷售，抑或經由第三國中介、外交使館及走私網絡間接輸入，向北韓轉移禁運物資均可能構成違反聯合國制裁。資料顯示，因應北韓於2016年1月進行第四次核試驗，安理會於同年3月一致通過第2270號制裁決議，將部分運動器械及高端休閒運動設備列入禁止向北韓出口的奢侈品範疇。