日本靜岡縣公布，計劃在下月的修訂預算中，加入在富士山富士宮入口，重建供登山人士使用的新休息站，以取代在5年前被大火焚毀的建築。同時山梨縣表示，明年將維持登山費用為4,000日圓（約196.7港元），並且在下午2時至凌晨3時關閉。至於有關於之前失蹤的中國籍男子陳杰，日媒指內地平台充斥錯誤資訊，導致屢次發生中國人違規登山遇難事件。
靜岡縣表示，將在下月的縣議會的修正預算案中，加入重建在縣內富士宮市登山入口的五合目，重建在2021年被大火燒毀的休息站。該休息站的二樓部份全毀，但一樓的舊建築殘骸仍存在。政府表示預算需要24.8億日圓，並以債務形式興建，目標是2029年落成啟用。縣政府表示，新設施設計為一棟兩層建築，內設商店和餐飲區，在火山爆發或突發惡劣天氣時，還可作為避難設施。富士宮是靜岡縣最多人使用的登山入口。
另外，有1條登山路線的山梨縣在昨日（24日）的縣議會與地方人士討論，計劃明年開山時間的登山費用會維持今年的每人4,000日圓，而路線會在每日的下午2時至翌日凌晨3時封閉。並計劃在八合目的高處，安排登山教練駐守。而該縣在今年登山季時向登山的旅客進行訪問，發現其實有89%的日本人以及85%的外國旅客，其實是清楚登山的規定，而不憧有關規則，僅得10多個百分比。
日媒指小紅書充斥教人違規登山內容
至於在月初違規登山的中國人，目前仍未有音訊。據日本媒體報道指，中國人違規登山的個案不是單一事件，在去年4月就有中國籍男子兩度違規登山，而今年1月，也有一名20多歲的中國男子在違規登山後，於八合目跌倒受傷。日媒指出，問題可能源於內地「小紅書」平台，流傳着許多關於「富士山不對外開放時如何攀登」的資訊。報道指人們在小紅書分享如何通過封閉的閘門，並有人散佈「如果迷路了，只要撥打110或119，救援服務就會免費來救你」的訊息。讓登山者好像把救援當成「的士或其他服務一樣」。據報道指，山梨縣在考慮對違規登山的人，收取直升機救援的費用，每5分鐘8,000日圓，目標是在明年起實施。