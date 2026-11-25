日本靜岡縣公布，計劃在下月的修訂預算中，加入在富士山富士宮入口，重建供登山人士使用的新休息站，以取代在5年前被大火焚毀的建築。同時山梨縣表示，明年將維持登山費用為4,000日圓（約196.7港元），並且在下午2時至凌晨3時關閉。至於有關於之前失蹤的中國籍男子陳杰，日媒指內地平台充斥錯誤資訊，導致屢次發生中國人違規登山遇難事件。

靜岡縣表示，將在下月的縣議會的修正預算案中，加入重建在縣內富士宮市登山入口的五合目，重建在2021年被大火燒毀的休息站。該休息站的二樓部份全毀，但一樓的舊建築殘骸仍存在。政府表示預算需要24.8億日圓，並以債務形式興建，目標是2029年落成啟用。縣政府表示，新設施設計為一棟兩層建築，內設商店和餐飲區，在火山爆發或突發惡劣天氣時，還可作為避難設施。富士宮是靜岡縣最多人使用的登山入口。