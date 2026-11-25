日本一名法官在今日（25日）被國會的法官彈劾審訊中被罷免，是日本戰後第9名被罷免的法官。據報道指，被罷免的52歲前新潟簡易裁判所法官森本曉史，因為挪用公務員宿舍協會278萬日圓（約13.67萬港元）資金在網上賭博，在早前已裁定刑事罪行成立獲緩刑，並在今日的法院被罷免。

據日本媒體報道，森本曉史在上月底的初次審訊已承認事實並不作抗辯，並在國會的法官彈劾審訊被免職。森本在今年7月底，因為挪用國家公務員宿舍協會的資金共約278萬日圓，而被裁定罪成，判囚3年緩刑4年。他被指在2023年4月至2025年5月，在入住的秋田的橫手市公務員宿舍中，從宿舍管理協會偷取資金到自己的戶口，然後在網上賭場賭百家樂，並且在被揭發後再偽造銀行交易記錄文件。據法庭資料指，森本曾6萬次進行網上賭博，當中包括在工作期間。而他博彩的原因是要為自己在外匯兌換交易的損失「填氹」。